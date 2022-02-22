足球熱話︱碧咸家有子初長成　Cruz初登雜誌封面只穿內褲惹熱議

撰文：吳慕兒
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粉紅軍裝頭、全身只有白色波褲……難道全盛時期的碧咸回來了？
看清楚，那是碧咸家幼子Cruz。剛滿17歲生日，他成為英國時尚雜誌《i-D》封面人物。愈大愈似爹，俊朗的Cruz無論健碩身型還是迷人電眼，均甚有父親風采，碧咸自豪地在Instagram分享此封面，卻受盡網民批評。

Cruz愈大愈似碧咸。（Instagram）

「萬人迷」碧咸一直希望子承父業，可惜3個兒子足球天份平平，只有次子Romeo在他名下美職聯球隊國際邁阿密預備組球隊Fort Lauderdale「踢吓波」。19歲的他僅6次上陣，沒有入球，本身為模特兒，顯然志不在此。

碧咸足球事業無子承繼，反而太太Victoria的音樂事業，很可能由Cruz接棒。他不時在IG上載自己彈鋼琴和結他的照片，其中一張合照，揭開Cruz獲名師指導。

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Cruz獲殿堂級歌手Marc Anthony親自指導。（Instagram）

Cruz承繼Victoria音樂事業

Victoria昔日是女子組合Spice Girls成員，唱功平平的她視之為「黑歷史」，組合解散後一直拒絕演唱，或再次與舊隊友合體演出。直到2012年英國主辦的倫敦奧運盛會，才令她解禁，以Spice Girls一員身份演出。只此一次，下不為例。

碧咸家幼子Cruz熱愛表演和音樂，更獲3次贏得格林美獎、6次贏得拉丁格林美獎的殿堂級歌手Marc Anthony親自指導，音樂事業尚未正式展開，已贏在起跑線。

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碧咸自豪地在IG分享幼子Cruz成為英國時尚雜誌i-D封面人物。（Instagram）

Cruz更獲得英國時尚雜誌《i-D》青睞，由著名攝影師Steven Klein操刀，首度登上雜誌封面，並在訪問中談及父親碧咸以及他的音樂事業。碧咸開心地在IG分享，並寫上：「Cruz為《i-D》拍攝的封面真有型，我是個驕傲的父親。」

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點圖睇：熱愛音樂的Cruz

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英國攝影師Glen Luchford留言大讚Cruz外型一流，直指父子二人相似：「他令我想起你昔日為《The Face》拍攝的一輯相呢！」

可是亦有不少支持者持相反意見，有人斥責：「頭髮染成粉紅色，全身近乎赤裸，一隻手放在褲襠前，有什麼值得自豪？」另有留言稱，「不，這並不酷。」

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【Cruz愈大愈似爹】（按圖放大）

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無論大家是否喜歡這系列照片，無可否認的是，Cruz是三兄弟中，跟碧咸當年最相似一員。22歲長子Brooklyn小時候十分可愛，卻與父親最不相似。俊朗的Romeo較碧咸更高，但身材偏瘦，樣子較似Victoria。唯獨Cruz無論健碩身型、身高，或是臉蛋均與碧咸最相像，擺出父親昔日的甫士時，很易令人產生同為一人的錯覺。

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【重溫：顏值爆燈時期的萬人迷】（按圖放大）

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