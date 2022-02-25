消息：香港職業足球聯賽因疫情腰斬　為二戰後首次　下季提早展開

消息指，因應第五波疫情發展，今季香港職業足球聯賽——港超聯將腰斬，但足總盃仍有望舉行。



香港第五波新冠肺炎疫情嚴峻，單日確診人數以幾何級數上升，政府進一步收緊防疫措施，康文署轄下球場重開無期。

本地職業足球聯賽自1月初停擺，至今已有超過20場頂級聯賽賽事改期。而港超8間球會近日均有職球員染疫，據足總公布數字，累計暫達28人。

香港超級足球聯賽在疫情下被逼腰斬。（資料圖片／袁志浩攝）

足總今日跟港超聯球會代表召開視像會議，消息指，會上大部份球會均同意腰斬今季餘下大部份賽事，包括香港超級聯賽及菁英盃；至於決出下季亞洲賽資格的足總盃決賽，因單場賽事較易舉行，則有待再作安排。如屬實，將會是本地頂級足球聯賽自二戰後首度腰斬，《01體育》正向足總查詢，暫未獲回覆。

據了解，球會認為即使政府能如期於4月20日重開比賽場地，球隊仍需花約3周訓練重拾狀態，但港足6月份要到印度參加亞洲盃外圍賽，或會提早出發準備，令檔期重疊，根本難以安排本地賽事。球會考慮到球員合約等問題，決定未有如2019/20球季一樣、把比賽押後至當年9月續戰。

消息稱，會上各方並未就今屆聯賽排名，或如何分配下季亞洲賽資格作任何結論，預計將再開會商討。然而多數球會均同意，在疫情好轉的前提下，來季會提早開始，暫定於7月舉辦盃賽作熱身之用，惟因有球會提出屆時或未趕及「埋班」，該項盃賽會容許球會自由決定是否參與；而8月份就會正式展開港超賽事。