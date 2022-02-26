劍擊世界盃．持續更新｜張家朗輕鬆過關　蔡俊彥楊子加稍後登場

香港男子花劍隊本周末出戰埃及開羅站世界盃，張家朗﹑蔡俊彥及楊子加今日（26日）先後登場。



花劍世界盃開羅站一連3日上演，張家朗與蔡俊彥以世界排名躋身正賽，另一港將楊子加先後擊敗奧地利及英國劍手，相隔3年後再闖正賽。

被列為頭號種子的張家朗，首圈遇上美國小將Daniel Zhang，結果以15：6輕取對手晉級。

男花楊子加反勝闖64強正賽 張家朗今午登場爭世一

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