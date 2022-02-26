劍擊世界盃．持續更新｜張家朗輕鬆過關　蔡俊彥爆冷首圈止步

香港男子花劍隊本周末出戰埃及開羅站世界盃，張家朗﹑蔡俊彥及楊子加今日（26日）先後登場。



花劍世界盃開羅站一連3日上演，張家朗與蔡俊彥以世界排名躋身正賽，另一港將楊子加先後擊敗奧地利及英國劍手，相隔3年後再闖正賽。

被列為頭號種子的張家朗，首圈遇上美國小將Daniel Zhang，結果以15：6輕取對手晉級。

男花楊子加反勝闖64強正賽 張家朗今午登場爭世一

楊子加首圈鬥日本的西藤俊哉，開賽早段一度領先2分，其後被對手收復失地，首局落後以6：7落後。休息過後，西藤連取5分，楊子加陷於苦戰，最終以9：15憾負出局。

蔡俊彥緊接登場，與韓國劍手Im Cheolwoo交手，開局表現一般，即使曾經追成6：6平手，其後再被韓國劍手拉開比分，以6：8落後，蔡俊彥次節再被拉開差距，一度落後6分，結果以11：15爆冷首圈出局。

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