英聯賽盃決賽．持續更新︱車路士利物浦高速搶攻　文迪連環神救

英格蘭聯賽盃決賽，利物浦派出沙拿、文尼和路爾斯戴亞斯這個「新三叉戟」鋒線組合正選出戰；車路士方面，創造力十足的美臣蒙特（Mason Mount）復出正選披甲。

賽前焦點落在將球會管理權交到慈善基金會手中的車路士俄羅斯班主艾巴莫域治（Roman Abramovich）身上，惟兩軍均想力爭今季英格蘭本土賽事首項錦標，尤其是領軍7季以來一直未染指任何本土盃賽冠軍的利物浦領隊高普。



利物浦、車路士力爭聯賽盃冠軍。（Getty Images）

開賽僅5分鐘，車路士率先有入球機會，艾斯派古達右路傳中，伏兵門前的佩列錫第一時間撞射，射門勁力十足惜欠缺角度，被利物浦門將基利靴擋出。

利物浦門將基利靴擋出佩列錫近射。（Getty Images）

利物浦站穩陣腳後，新三叉戟開始發揮速度攻擊，路爾斯戴亞斯起腳施射被車路士守將及時解圍。

戴亞斯與查洛巴大鬥法。（Getty Images）

賽事一路踢至近30分鐘，雙方前中後三線無論攻、守速率均十分高，轉守為攻的速度亦極之快。



29分鐘輪到利物浦入球黃金機會，拿比基達禁區外拉弓勁射，即使有勁度、有角度，車路士門將文迪飛身撲出，他的塞內加爾隊友文尼門前補射，文迪極速再翻身撲出，連環神救盡顯身價，亦正好解釋領隊杜慈為什麼要在決賽由此賽事慣常使用的阿列沙巴拿加，改派他把關。

文迪連環神救，先撲出基拿射門，隨即再救塞內加爾國家隊隊友文尼近門補射。（Getty Images）

44分鐘車路士一次高速反擊，佩列錫發動攻勢，夏維斯妙傳予後上的美臣蒙特，後者射門未能命中目標，半場雙方踢成0：0。即使未有入球，但兩軍水平極高，精彩刺激程度滿分。

完半場前，美臣蒙特入球黃金機會竟未能命中目標。（Getty Images）

溫布萊球場屏幕現烏克蘭國旗黃藍雙色，加上一句「足球將我們連結在一起」。（Getty Images）

利物浦軍情：

巴西鋒將法明奴因傷缺陣不入大軍名單，利物浦今仗以路爾斯戴亞斯夥拍沙拿和文尼正選攻堅。四強次回合對阿仙奴梅開二度的晉級功臣祖達，趕及傷癒，先列後備。紅軍今屆聯賽盃首席射手，是攻入4球的南野拓實，他今仗同樣在後備席候命。

利物浦今仗前中後三線被評為排出「今季最強陣容」應戰，唯一例外只有門將位置。領隊高普說過，聯賽盃是「基利靴的盃賽」，今仗他一如承諾派出這位球隊二號門將出戰。



中場堤亞高艾簡達拿原獲正選，他熱身時疑受傷，陣前被拿比基達取代。直播鏡頭影到坐在場邊的堤亞高雙眼通紅，未能出戰大賽的他神情失落。

利物浦正選陣容（4-3-3）：



門將：基利靴

後衛：羅拔臣、祖爾麥迪比、雲迪積克、阿歷山大阿諾特

中場：基達、法賓奴、軒達臣

前鋒：文尼、路爾斯戴亞斯、沙拿



利物浦正選陣容，堤亞高熱身時受傷，由基達代替。

車路士軍情：

車路士賽前最大隱憂是中場高華錫周中歐聯對里爾一仗傷出，他趕及復出正選上陣，與簡迪繼續組成中場雙核心；翼鋒薛耶治亦已復操卻不入大軍名單。早前足踝受傷的美臣蒙特，復任正選，前線與佩列錫和夏維斯攻堅。近日失去正選的盧卡古，與迪姆華拿一起坐後備。



車路士正選位置上，防守力較弱的左翼衛馬高斯阿朗素，須與狀態大勇的利物浦射手沙拿正面交鋒，是最令人擔心的一環。

車路士正選陣容（3-4-3）：



門將：艾度亞文迪

後衛：魯迪格、堤亞高施華、查洛巴

中場：馬高斯阿朗素、高華錫、簡迪、艾斯派古達

前鋒：佩列錫、夏維斯、美臣蒙特



車路士正選陣容

杜慈與高普，誰可領軍贏得首個本土錦標？（Getty Images）

教練篇：杜慈VS高普

車路士與利物浦昔日曾10次在歐聯交手，也在2019年歐洲超級盃硬撼，聯賽盃決賽對上一次碰頭已是2005年的事。單是高普和杜慈兩位德國主帥正面交鋒，已是話題十足，尤其是二人同樣曾執教過緬恩斯和多蒙特。高普是杜慈領軍生涯遇上次數最多，落敗次數亦是最多的。

根據足球數據網站transfermarkt.com統計，二人曾17次對陣，杜慈只勝3次，9次落敗，5次打和。不過落敗數據主要是他帶領緬恩斯年代面對高普領軍的多蒙特，若單以他接掌車路士起計，二人曾3度在英超碰頭，杜慈率車路士1勝2和，從未落敗。

車路士門將艾度亞文迪以加盟以來捧盃捧到手軟。（Getty Images）

盃賽狂人文迪

車路士門將位置也是焦點所在，事關艾度亞文迪自2020年9月加盟至今，短短日子已先後為球隊贏得歐聯、世界冠軍球會盃和歐洲超級盃冠軍，也獲選為國際足協2021年度最佳門將、2020/21年度歐聯最佳門將。令人難以想像的是，22歲時他曾失業長達一年，2015年才獲馬賽以最低薪金的一年業餘球員合約，聘用為球隊第四門將。

他加盟車路士後，生涯如有神助，不止在球會捧盃捧到手軟，早前更為塞內加爾首度贏得非洲國家盃冠軍。這位「盃賽狂人」能否延續優良紀錄，不止要問過國家隊隊友、利物浦前鋒沙迪奧文尼，還要再次跟埃及射手沙拿正面交鋒。

回到球會，文尼與沙拿一起爭標。（Getty Images）

早前上演的非洲國家盃決賽，利物浦兩大射手沙拿和文尼分別代表埃及和塞內加爾，各為其主。法定時間塞內加爾獲得一個十二碼，沙拿向埃及門將教路下，果然令操刀的文尼射失。雙方法定時間及加時後踢成0：0，塞內加爾在文迪把關，以及文尼射入關鍵一球下，4：2封王。

今次輪到沙拿與文尼合作攻堅，一起挑戰文迪把守的最後一關。「埃及之王」失落非洲國家盃後，化悲慟為力量，立即回到利物浦操練，矢志為球隊力爭各大錦標。身為好友的文尼細心體貼沙拿的感受，特別要求球會不要在晏菲路主場安排任何有關非洲國家盃的慶祝儀式，以免對方觸景傷情。文尼決意幫助沙拿走出悲傷，獎盃正是最好的「安慰獎」，今次會否輪到他向沙拿教路，把握文迪的弱點？