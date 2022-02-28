英聯賽盃決賽．持續更新︱車路士利物浦90分鐘0：0　加時決勝負

英格蘭聯賽盃決賽，高普帶領的利物浦，與杜慈領軍的車路士，高手過招。雙方同以高速迫搶戰術，踢出一場瘋狂對攻卻未能在法定時間90分鐘分出勝負的決賽。0：0的比數，未影響比賽的刺激程度和觀賞性。

加時上半場仍無紀錄，比賽現在進入加時下半場。



利物浦派出沙拿、文尼和路爾斯戴亞斯這個「新三叉戟」鋒線組合正選出戰；車路士方面，創造力十足的美臣蒙特（Mason Mount）復出正選披甲。



賽前焦點落在將球會管理權交到慈善基金會手中的車路士俄羅斯班主艾巴莫域治（Roman Abramovich）身上，惟兩軍均想力爭今季英格蘭本土賽事首項錦標，尤其是領軍7季以來一直未染指任何本土盃賽冠軍的利物浦領隊高普。

利物浦、車路士力爭聯賽盃冠軍。（Getty Images）

開賽僅5分鐘，車路士率先有入球機會，艾斯派古達右路傳中，伏兵門前的佩列錫第一時間撞射，射門勁力十足惜欠缺角度，被利物浦門將基利靴擋出。

利物浦門將基利靴擋出佩列錫近射。（Getty Images）

利物浦站穩陣腳後，新三叉戟開始發揮速度攻擊，路爾斯戴亞斯起腳施射被車路士守將及時解圍。

戴亞斯與查洛巴大鬥法。（Getty Images）

賽事一路踢至近30分鐘，雙方前中後三線無論攻、守速率均十分高，轉守為攻的速度亦極之快。



29分鐘輪到利物浦入球黃金機會，拿比基達禁區外拉弓勁射，即使有勁度、有角度，車路士門將文迪飛身撲出，他的塞內加爾隊友文尼門前補射，文迪極速再翻身撲出，連環神救盡顯身價，亦正好解釋領隊杜慈為什麼要在決賽由此賽事慣常使用的阿列沙巴拿加，改派他把關。

文迪連環神救，先撲出基拿射門，隨即再救塞內加爾國家隊隊友文尼近門補射。（Getty Images）

44分鐘車路士一次高速反擊，佩列錫發動攻勢，夏維斯妙傳予後上的美臣蒙特，後者射門未能命中目標，半場雙方踢成0：0。即使未有入球，但兩軍水平極高，精彩刺激程度滿分。

完半場前，美臣蒙特入球黃金機會竟未能命中目標。（Getty Images）

下半場展開，雙方仍維持極高速度，繼續對攻。48分鐘佩列錫「手術刀」直線劏穿紅軍防線，美臣蒙特突破越位，心口控定皮球後起腳，射門中柱彈出。

55分鐘，車路士隊長艾斯派古達因傷退下火線，由傷癒的列斯占士後備入替。63分鐘車路士門將文迪地波解圍失誤，利物浦得到一次入球良機，文尼送沙拿一程，「埃及之王」起腳皮球「慢溜尾袋」，車路士守將堤亞高施華及時踢走。

麥迪比開心慶祝入球，無奈只是空歡喜一場。（Getty Images）

66分鐘，利物浦博得前場罰球，阿歷山大阿諾特操刀，文尼頭槌二傳，尾柱的麥迪比頂入。VAR以利物浦球員雲迪積克處於越位位置在先為由，推翻入球。

雲迪積克沒有觸碰皮球，令決定具爭議，爭拗點是他扯空位置讓文迪有空位助攻。紅軍入球被推翻後連番繼續攻，72分鐘車路士一次過換入盧卡古和迪姆華拿一對前鋒。

72分鐘車路士一次過換入盧卡古和迪姆華拿一對前鋒。 （Getty Images）

79分鐘，利物浦一次過換入祖達、占士米拿和哈維艾利洛，軒達臣、文尼和基達退下火線。占士米拿和艾利洛分別成為紅軍史上在溫布萊球場上陣的最年長及最年輕球員。

占士米拿成為紅軍史上在溫布萊球場上陣的最年長球員。

85分鐘，車路士門將文迪再現神救！一次角球後，皮球在車路士禁區彈來彈去，惟亦過不到文迪十指關。

90分鐘又是角球機會，阿歷山大阿諾特開出，頂上功夫出色的中堅雲迪積克命中目標，車路士門將文迪再次施展難以置信的反應及時撲出。利物浦再作調動，以干拿迪取代同位的中堅麥迪比，明顯是用噸位夠的他對付盧卡古。

盧卡古入場後，與雲迪積克大鬥法。（Getty Images）

補時4分鐘，輪到基利靴表演時間，盧卡古近門起腳，被利物浦二號門將僅僅用左腳擋出。法定時間雙方踢成0：0，進入30分鐘加時。

加時7分鐘，紅軍以奧歷治入替今仗表現突出的路爾斯戴亞斯。1分鐘後，盧卡古的入球被VAR以越位在先推翻。加時上半場完，比賽進入最後15分鐘，車路士以佐真奴入替高華錫。加時19分鐘，輪到夏維斯將皮球送入網窩，再一次因越位無效。

比賽末段直播鏡頭不斷捕捉車路士後備席上的阿列沙巴拿加，他戴上手套準備就緒，似乎會後備入替負責處理互射十二碼。加時29分鐘，他果然入替文迪。

溫布萊球場屏幕現烏克蘭國旗黃藍雙色，加上一句「足球將我們連結在一起」。（Getty Images）

利物浦軍情：

巴西鋒將法明奴因傷缺陣不入大軍名單，利物浦今仗以路爾斯戴亞斯夥拍沙拿和文尼正選攻堅。四強次回合對阿仙奴梅開二度的晉級功臣祖達，趕及傷癒，先列後備。紅軍今屆聯賽盃首席射手，是攻入4球的南野拓實，他今仗同樣在後備席候命。

利物浦今仗前中後三線被評為排出「今季最強陣容」應戰，唯一例外只有門將位置。領隊高普說過，聯賽盃是「基利靴的盃賽」，今仗他一如承諾派出這位球隊二號門將出戰。



中場堤亞高艾簡達拿原獲正選，他熱身時疑受傷，陣前被拿比基達取代。直播鏡頭影到坐在場邊的堤亞高雙眼通紅，未能出戰大賽的他神情失落。

利物浦正選陣容（4-3-3）：



門將：基利靴

後衛：羅拔臣、祖爾麥迪比、雲迪積克、阿歷山大阿諾特

中場：基達、法賓奴、軒達臣

前鋒：文尼、路爾斯戴亞斯、沙拿



利物浦正選陣容，堤亞高熱身時受傷，由基達代替。

車路士軍情：

車路士賽前最大隱憂是中場高華錫周中歐聯對里爾一仗傷出，他趕及復出正選上陣，與簡迪繼續組成中場雙核心；翼鋒薛耶治亦已復操卻不入大軍名單。早前足踝受傷的美臣蒙特，復任正選，前線與佩列錫和夏維斯攻堅。近日失去正選的盧卡古，與迪姆華拿一起坐後備。



車路士正選位置上，防守力較弱的左翼衛馬高斯阿朗素，須與狀態大勇的利物浦射手沙拿正面交鋒，是最令人擔心的一環。

車路士正選陣容（3-4-3）：



門將：艾度亞文迪

後衛：魯迪格、堤亞高施華、查洛巴

中場：馬高斯阿朗素、高華錫、簡迪、艾斯派古達

前鋒：佩列錫、夏維斯、美臣蒙特



車路士正選陣容

杜慈與高普，誰可領軍贏得首個本土錦標？（Getty Images）

教練篇：杜慈VS高普

車路士與利物浦昔日曾10次在歐聯交手，也在2019年歐洲超級盃硬撼，聯賽盃決賽對上一次碰頭已是2005年的事。單是高普和杜慈兩位德國主帥正面交鋒，已是話題十足，尤其是二人同樣曾執教過緬恩斯和多蒙特。高普是杜慈領軍生涯遇上次數最多，落敗次數亦是最多的。

根據足球數據網站transfermarkt.com統計，二人曾17次對陣，杜慈只勝3次，9次落敗，5次打和。不過落敗數據主要是他帶領緬恩斯年代面對高普領軍的多蒙特，若單以他接掌車路士起計，二人曾3度在英超碰頭，杜慈率車路士1勝2和，從未落敗。