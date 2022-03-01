俄羅斯體育界被全面封殺　被踢出2022世界盃及歐聯　運動員遭禁賽

俄烏戰事持續，體育界對俄羅斯全方位下達禁令。國際奧委會建議，禁止所有俄羅斯及白俄羅斯運動員及官員參與體育賽事。

國際足協及歐洲足協隨即發表聯合聲明，宣布禁止所有俄羅斯球會和國家隊參加國際賽事，意味俄羅斯將被踢出3月舉行的2022世界盃附加賽及今年底在卡塔爾上演的2022世界盃決賽周，即將與RB萊比錫出戰歐聯16強的俄羅斯球會莫斯科斯巴達，被即時淘汰。



國際奧委會建議禁止所有俄羅斯及白俄羅斯運動員參與國際體育賽事。（Getty Images）

國際奧委會執行委員會早前持續商討違反奧運停火協議的俄羅斯政府，以及支持俄國決定的白俄羅斯（又稱白羅斯）政府帶來的難題，終決定向兩國官員及運動員下達禁令，指出奧林匹克運動致力通過體育達致和平，與此同時亦盡量公平地不要因為政府的決定而懲罰該國運動員，「可是目前在烏克蘭的戰爭，令奧林匹克運動陷入兩難。」

「俄羅斯及白俄羅斯選手持續參與體育賽事的同時，很多來自烏克蘭的運動員因國家被襲擊而無法參與。」國際奧委會指出，「這是個無法解決的兩難」，因此執行委員會在細心考慮之下，沉重宣布：「為保存全球體育賽事的正義，以及參與者的安全，國際奧委會執行委員會建議各大國際體育協會及體育主辦機構不要邀請或容許俄羅斯及白俄羅斯運動員及官員參與國際比賽。」

首當其衝的，將會是今年3月4日至13日上演的2022北京殘疾人冬季奧運會。國際奧委會執行委員會亦敦促體育界暫時不要在俄羅斯或白俄羅斯舉行任何體育賽事。

除此之外，國際奧委會亦基於「俄羅斯政府昔日亦曾嚴重違反奧林匹克停火協議及其他奧運約章」，決定取消俄羅斯總統普京2001年獲頒發的奧林匹克金勳章，另有兩官員也得到同等待遇。國際奧委會歡迎及感謝連日來各國運動員、體育界官員和成員國為和平發聲，尤其是來自俄羅斯的運動員，重申他們對烏克蘭體育界的支持，宣布成立一個團結基金，支持烏克蘭運動員及他們的家庭，並會持續密切關注局勢發展。

體育界、運動員和球迷連日發聲，支持烏克蘭及呼籲俄羅斯停止戰爭。（Getty Images）

國際奧委會發出上述聲明後，國際足協及歐洲足協隨即公布聯合聲明，宣布禁止俄羅斯國家隊以及俄羅斯所有球會參與一切賽事。



國際足協及歐洲足協下達的禁令將持續至另行通知，換言之，俄羅斯將無法參加本月上演的2022世界杯歐洲區附加賽，等同即時被踢出年底上演的卡塔爾世界盃，亦無法參加夏天舉行的女子歐洲杯。在俄羅斯向烏克蘭採取軍事行動後，2022世界盃歐洲區附加賽B路線與俄羅斯男足同組的波蘭、瑞典和捷克，先後表明拒絕與俄羅斯作賽。國際足協一度表示，俄羅斯的比賽須改在中立國上演，國家隊亦不能出示國旗或奏國歌，惟3國拒賽態度強硬。



在國際奧委會向俄羅斯及白俄羅斯下達封殺令後，全球兩大足球監管機構國際足協和歐足協才「硬起來」，並在聲明中指出：「在此團結一致，與烏克蘭所有受影響的人站在同一陣線。」



已晉級歐聯16強的俄超球隊莫斯科斯巴達，原定本月11日及17日與德甲球隊RB萊比錫爭奪8強資格，禁令下他們即使被踢出賽事，RB萊比錫直接晉級。歐洲足協亦表示，將終止與俄羅斯天然氣公司Gazprom的合作關係。