掌管車路士19年的俄羅斯富商艾巴莫淢治（Roman Abramovich），在俄羅斯出兵烏克蘭之下面臨英國制裁，他日前宣布出售由自己一手打造成世界級豪門的車路士。
不過《路透社》報道，艾巴莫域治絕不隨便出售心愛的車路士，除了要達到心中價位，亦有為球會未來考慮。
《路透社》今日（4日）報道，受託為車路士尋找買家的美國投資銀行Raine Group LLC，其創始人華域治（Joe Ravitch）透露：「我們不急於求售，最重要的是車路士找到一個好買家，去領導球會。」並相信出售過程需約一個月。
報道指，艾巴莫域治期望出售球會可換回約30億英鎊，並引述消息人士稱上周曾有投資者出價25億英鎊求購，但已遭拒絕，可見艾巴「企硬」要達到心目中價位的決心。
不過報道冋時指，為免車路士未來再在英國捲入政治爭議，艾巴莫域治不太可能將球會賣給來自沙特阿拉伯或中國的資金。目前英超球隊狼隊屬中國財團復星國際所有、紐卡素更是早前才由跟沙特皇室有關的財團收購。
至於傳出有意收購車路士已久的美國富商托德波里（Todd Boehly），則盛傳正與瑞士富商韋斯（Hansjörg Wyss）合作計劃報價，兩者代言人都拒絕或沒有回應傳聞。Todd Boehly為美國職業棒球聯盟豪門杜奇隊（LA Dodgers）及NBA球隊洛杉磯湖人的股東之一，在持有體育業務方面有豐富經驗。
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