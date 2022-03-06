劍擊｜重劍大獎賽江旻憓勇闖16強　陳渭泠方凱申首圈止步

重劍布達佩斯大獎賽正賽今日（6日）上演，港隊代表江旻憓、陳渭泠和方凱申分別出戰個人賽。



世界排名第8的江旻憓在首圈（64強）面對美國劍手Margherita Guzzi Vincenti，早段一度領先至5：1，但對手其後一直保持距進不再讓她輕易得分。戰至5：3時江旻憓臉部一度受傷，此後未能再取回優勢，更遭反先9：10，幸她及時再追成10：10，至此法定時間結束，雙方需「決一劍」分勝負，江旻憓成功先得分，以11：10險勝。

江旻憓在上周末的女子重劍世界盃索契站，本來打入4強，惟賽事退賽劍手眾多，比賽取消卻未有官宣，江旻憓因而失去爭金的機會。（FIE）

到32強，江旻憓的對手是世界排名93的英國劍手Susan Maria Sica，到第3節中段本仍以9：9拉鋸，但江旻憓末段一輪猛攻得分，終以15：10鎖定勝局，打入16強，對手將是世界排名37的匈牙利劍手Anna Kun。

另一港隊女子劍手陳渭泠在首圈10：15敗予意大利劍手Giulia Rizzi，64強止步；男子代表方凱申同樣在首圈出局，以4：15不敵日本劍手Komata Akira。

陳渭泠首圈出局。（FIE）

方凱申（左）在外圍賽小組全勝打入正賽，惜首圈出局。（FIE）

同日舉行的女子佩劍世界盃巴黎站團體賽，港隊由朱詠翹、林衍蕙、劉穎怡、梁洛文出戰，惟在首圈以42：45不敵加拿大，未能晉級。