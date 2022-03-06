英超軍情︱C朗卡雲尼齊缺陣　曼聯對曼城失4將恐「鋒無力」

曼聯作客曼城大戰當前，傳來噩耗，C朗拿度和卡雲尼在內4員大將，未有隨隊出征，前線料由拉舒福特擔正。

曼城方面也不能以最強陣容應戰，中堅魯賓戴亞斯肌肉受傷，未能上陣。



C朗拿度今季重返曼聯後，只曾避戰一仗，今夜對曼城勢再缺陣。（Getty Images）

C朗拿度今季在各項賽事為曼聯攻入15球，是陣中首席射手，去年夏天重返奧脫福以來，只曾在一場比賽因傷未能上陣。可是踏入2022年，37歲的他開始感到力不從心，近10場比賽僅取得一個入球。

上輪英超對屈福特，C朗踢足90分鐘，然而周六21人大軍抵達球隊集合的酒店，不見這位葡萄牙巨星的身影。已復操的卡雲尼，同樣未有現身，這場曼市打吡曼聯很可能要由今季表現平平的拉舒福特擔正，攻力存在隱憂。

拉舒福特勢在作客曼城一仗擔正。（Getty Images）

曼聯不止前線失去兩員重量級前鋒，後場也有主力勢將缺陣。中堅華拉尼及左閘梳爾，同樣不見人影，隊長哈利馬古尼重返正選的機會大大提升。上場0：0賽和屈福特一戰，馬古尼被貶後備，終未有上陣。

曼城方面，也失去肌肉受傷的魯賓戴亞斯。藍月亮在中堅位置人員充足，就算戴亞斯不能上陣，陣中仍有拿樸迪和史東斯候命。相對而言，前後場失去4大主力的曼聯，影響會更大。