英超．持續更新︱迪布尼梅開二度　馬列斯入金球曼聯1：3落後曼城

曼徹斯特打吡大戰，C朗拿度受傷不在曼聯大軍名單，另一老將卡雲尼亦不在陣中，看守領隊蘭歷克將拉舒福特將在後備，排出一個沒有正前鋒的「無鋒陣」。

賽前他解釋是為了要「盡量排出一個最緊密的陣容」，般奴費南迪斯出任「偽九號」，在小將伊蘭卡、查頓辛祖和普巴支援下在前線攻堅。



然而開賽僅4分鐘，曼聯便落後。曼城左路一次漂亮組織，貝拿度施華左路傳中，迪布尼一射入網，藍月亮領先1：0。

3分鐘後，曼聯幾乎扳平。般奴費南迪斯送後上入楔的費特一程，後者射門前曼城門將艾達臣早一步沒收皮球，及時化解危機。這場曼市打吡看來會是相當精彩刺激一戰。

迪布尼為曼城先開紀錄。（Getty Images）

16分鐘曼城幾乎再擴大比數，迪布尼引球入禁區後起腳施射，曼聯門將迪基亞敏捷救出。

22分鐘辛祖在前場左路接得普巴的長傳後，帶球至禁區頂，在兩名曼城守將阻撓下仍起腳勁射龍門左下角網仔，攻破母會大門為曼聯追平1：1。

辛祖為曼聯扳平1：1。（Getty Images）

曼聯只開心了6分鐘，基亞利殊頭槌傳予科頓，這位英格蘭新星接應後起腳，迪基亞救出；貝拿度施華補中射門再被擋出，可惜迪基亞救得曼聯一次、兩次，救不到第三次，皮球在曼聯禁區如像波子機，終被迪布尼送入網窩，僅28分鐘已在曼市打吡梅開二度，曼城2：1再度領先。

曼聯混亂的禁區，迪布尼冷靜再次將皮球送入網。（Getty Images）

39分鐘普巴中場傳球失誤，皮球落在迪布尼腳下，這位曼城大將策動攻勢，為左路的科頓送上一記漂亮直線，科頓接應後射門斜出。2分鐘後，曼聯即有再次扳平機會，辛祖左路接應連迪路夫妙傳，射門卻一飛沖天。

比賽節奏明快，攻勢入肉，時間過得特別快。43分鐘馬列斯在曼聯防線如入無人之境，殺入禁區後施以招牌左腳勁射，過不到迪基亞十指關。完半場前，曼聯把握不到角球機會，半場落後1：2。曼聯防線相當鬆散，被曼城進攻球員予取予攜，主帥蘭歷克一定要想辦法修正。

下半場展開，曼城火力有增無減，看來利物浦追至只有3分之距，令藍月亮今仗決心更大。63分鐘，曼聯率先作出調動，小將伊蘭卡被換出，拉舒福特入替；普巴同時被調離陣，由連格取代。

馬列斯的入球，助曼城拉開比數至3：1。（Getty Images）

68分鐘曼城角球機會，馬列斯接應迪布尼開出的角球，第一時間半窩利勁射，皮球省到曼聯守將馬古尼稍為改變方向，迪基亞欲救無從，曼城擴大比數至3：1。曼城愈踢愈輕鬆，看來今仗勝負已分，79分鐘迪布尼獲得提早休息，根度簡後備入替。

比賽尾段，曼城贏波已無懸念，主場球迷已無心睇波，開心地跳舞預早慶祝。

曼聯正選陣容：（4-2-3-1）

門將：迪基亞

後衛：迪尼斯、馬古尼、連迪路夫、雲比沙卡

防守中場：費特、麥湯米尼

進攻中場：伊蘭加、普巴、查頓辛祖

前鋒：般奴費南迪斯



曼城正選陣容：（4-3-3）

門將：艾達臣

後衛：簡斯路、拿樸迪、史東斯、獲加

中場：迪布尼、洛迪卡斯簡迪、基亞利殊

前鋒：馬列斯、貝拿迪施華、科頓

