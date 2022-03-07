英超．持續更新︱迪布尼4分鐘為曼城開紀錄　辛祖為曼聯扳平1：1

曼徹斯特打吡大戰，C朗拿度受傷不在曼聯大軍名單，另一老將卡雲尼亦不在陣中，看守領隊蘭歷克將拉舒福特將在後備，排出一個沒有正前鋒的「無鋒陣」。

賽前他解釋是為了要「盡量排出一個最緊密的陣容」，般奴費南迪斯出任「偽九號」，在小將伊蘭卡、查頓辛祖和普巴支援下在前線攻堅。



然而開賽僅4分鐘，曼聯便落後。曼城一次漂亮組織，貝拿度施華左路傳中，迪布尼一射入網，藍月亮領先1：0。

3分鐘後，曼聯幾乎扳平。般奴費南迪斯送後上入楔的費特一程，後者射門前曼城門將艾達臣早一步沒收皮球，及時化解危機。這場曼市打吡看來會是相當精彩刺激一戰。

16分鐘曼城幾乎再擴大比數，迪布尼引球入禁區後起腳施射，曼聯門將迪基亞敏捷救出。

曼聯正選陣容：（4-2-3-1）

門將：迪基亞

後衛：迪尼斯、馬古尼、連迪路夫、雲比沙卡

防守中場：費特、麥湯米尼

進攻中場：伊蘭卡、普巴、查頓辛祖

前鋒：般奴費南迪斯



曼城正選陣容：（4-3-3）

門將：艾達臣

後衛：簡斯路、拿樸迪、史東斯、獲加

中場：迪布尼、洛迪卡斯簡迪、基亞利殊

前鋒：馬列斯、貝拿迪施華、科頓

