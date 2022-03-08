歐聯｜麥巴比操練遭踢傷16強上陣成疑　為隊友發聲對抗網絡欺凌

巴黎聖日耳門周三歐聯16強次回合大戰皇家馬德里前，主將基利安麥巴比在周一的操練中受傷，被隊友伊祖沙古爾誤傷。雖然麥巴比沒有骨折，但傷勢有待跟進，歐聯上陣成疑。有球迷在社交網站辱罵伊祖沙古爾，麥巴比為隊友出頭，在社交網站上載合照，以示支持。



在首回合，PSG靠麥巴比末段建功，主場以1：0擊敗皇馬，兩隊將會在周三的次回合再遇，PSG作客皇馬。大戰前夕，PSG傳出壞消息，麥巴比受傷，上陣成疑。在周一的操練當中，麥巴比與防中伊祖沙古爾在一次「五五波」的爭奪中，意外被踢傷足踝。23歲的麥巴比感到痛楚，幸好經掃瞄後，證實沒有骨折。

【麥巴比被踢傷過程】

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PSG發聲明表示，麥巴比在操練中右腳被撞傷，下午接受治療；檢查結果令人放心，在24小時內會再進行另一次更新。

Apparently this is the tackle Idrissa Gueye gave to Mbappe. He's now a doubt in Wednesday clash with Real Madrid.

Gueye and his wife have had to turn off their Instagram replies and comments. pic.twitter.com/UitTwPZ8sI — The thinker man (@kwekuedilson) March 7, 2022

麥巴比被伊祖沙古爾踢傷後，有人在網上攻擊伊祖沙古爾及其妻子，並用上種族歧視的言論。伊祖沙古爾夫婦都要關上Instagram的留言功用。麥巴比見到隊友遭網上欺凌，即刻出頭，在Instagram的限時動態中，上載他跟伊祖沙古爾及其他隊友的合照，並寫上：「永遠齊心協力，這就是巴黎。」

麥巴比透過社交網站支持伊祖沙古爾。（Instagram）

另外，中場安達靴里拉及中堅沙治奧拉莫斯本周還是獨自訓練，難以在周三的歐聯中披甲。