歐聯｜36歲卡臣後備入替把關有建樹　勇救單刀力保曼城不失

曼城在歐聯16強首回合作客大炒士砵亭5球，出線在望，今仗返回主場接近變成例行公事，結果與對手全場互無紀錄。主帥哥迪奧拿下半場換入老將卡臣，這名36歲門將亦有建樹，擋走對方一次單刀攻門，更打破歐聯一項紀錄。



曼城挾5球優勢返回主場出戰次回合，接近半隻腳踏入8強，主帥哥迪奧拿今仗特意收起迪布尼及洛迪卡斯簡迪等主力，小將伊根萊利（Conrad Egan-Riley）及烏克蘭兵辛真高擔任正選，後備席亦不乏年輕球員。

辛真高今仗正選登場。（Getty Images）

「藍月亮」今仗依然主導戰局，全場錄得66%控球率及14次攻門，加比爾捷西斯曾經換邊初段建功，可惜越位在先被VAR推翻入球，最終兩軍全場互交白卷，曼城總比數以5：0晉級8強。

加比爾捷西斯換邊初段建功，可惜被VAR推翻。（Getty Images）

哥迪奧拿見大局已定，下半場中段換出無病無痛的艾達臣，由老將卡臣（Scott Carson）入替，亦是這名36歲的英格蘭門將今季首度登場，同時創下一項紀錄，相隔16年338日再戰歐聯，是歐聯史上最長的差距。

「卡臣叔」入替時，主場歡呼聲此起彼落，更有球迷高呼「英格蘭一號門將」，可見他深得球迷愛戴。今仗縱然是卡臣今季地標戰，依然有貢獻，士砵亭的保連奴接應隊友直線，形成單刀局面，卡臣及時出迎封位，擋出對方射門後倒地，其後繼續作賽，助曼城力保清白之身。

卡臣下半場入替艾達臣，主場歡呼聲不斷。（Getty Images）

哥帥賽後盛讚這名36歲老將的表現，更指他是球隊的重要棋子，「他（卡臣）作出一個關鍵撲救，為球隊力保和局。全隊上下也聽他的話，他與艾達臣及薩克史提芬有特別的化學反應，他絕對是球隊重要一員。」

卡臣擋出對方單刀後倒地，幸好可以繼續作賽。（Getty Images）

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