歐聯｜36歲卡臣後備入替把關有建樹　勇救單刀力保曼城不失

曼城在歐聯16強首回合作客大炒士砵亭5球，出線在望，今仗返回主場接近變成例行公事，結果與對手全場互無紀錄。主帥哥迪奧拿下半場換入老將卡臣，這名36歲門將亦有建樹，擋走對方一次單刀攻門，更打破歐聯一項紀錄。
曼城挾5球優勢返回主場出戰次回合，接近半隻腳踏入8強，主帥哥迪奧拿今仗特意收起迪布尼及洛迪卡斯簡迪等主力，小將伊根萊利（Conrad Egan-Riley）及烏克蘭兵辛真高擔任正選，後備席亦不乏年輕球員。
「藍月亮」今仗依然主導戰局，全場錄得66%控球率及14次攻門，加比爾捷西斯曾經換邊初段建功，可惜越位在先被VAR推翻入球，最終兩軍全場互交白卷，曼城總比數以5：0晉級8強。
哥迪奧拿見大局已定，下半場中段換出無病無痛的艾達臣，由老將卡臣（Scott Carson）入替，亦是這名36歲的英格蘭門將今季首度登場，同時創下一項紀錄，相隔16年338日再戰歐聯，是歐聯史上最長的差距。
「卡臣叔」入替時，主場歡呼聲此起彼落，更有球迷高呼「英格蘭一號門將」，可見他深得球迷愛戴。今仗縱然是卡臣今季地標戰，依然有貢獻，士砵亭的保連奴接應隊友直線，形成單刀局面，卡臣及時出迎封位，擋出對方射門後倒地，其後繼續作賽，助曼城力保清白之身。
哥帥賽後盛讚這名36歲老將的表現，更指他是球隊的重要棋子，「他（卡臣）作出一個關鍵撲救，為球隊力保和局。全隊上下也聽他的話，他與艾達臣及薩克史提芬有特別的化學反應，他絕對是球隊重要一員。」
更多歐聯相關報道：
歐聯｜巴黎班主目擊球隊出線變出局 賽後發晦氣找球證算賬歐聯｜賓施馬再做救世主 17分鐘連中三元領皇馬逆轉PSG晉級歐聯｜麥巴比大勇惜後防狂派膠 巴黎聖日耳門1：3不敵皇馬出局歐聯︱山齊士被逐引熱議 高普轟早應領紅 利物浦名宿：普通犯規歐聯｜拜仁大破薩爾斯堡顯霸氣 利雲度夫斯基最快「戴帽」創紀錄利物浦主場金身被破照晉級 沙拿兩度中柱：或者下場入3球｜歐聯歐聯｜利物浦輸波仍晉級 拜仁慕尼黑狂勝薩爾斯堡歐聯｜麥巴比操練遭踢傷慘叫倒地 為隊友發聲對抗網絡欺凌烏克蘭局勢｜歐聯決賽改於法國上演 涉俄烏兩國賽事移師中立場烏克蘭足球聯賽停擺 歐聯常客薩克達網上表態：我們會頂住！