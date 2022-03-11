【歐聯】皇馬逆轉PSG　球迷兼NBA球星艾迪比：仍然感到震驚

日前歐聯16強，皇家馬德里前鋒賓施馬下半場17分鐘內連入3球，皇馬上演逆轉巴黎聖日耳門（PSG）成為熱話。

NBA球星、76人的艾迪比（Joe Embiid）興奮得隨即在社交媒體發表勝利宣言，並指為愛隊表演感到震驚。



歐聯周三賽事，巴黎聖日耳門後防下半場連番犯錯，作客1：3反敗予皇家馬德里，16強止步。儘管麥巴比（Kylian Mbappe）在上半場入球讓巴黎取得領先，但賓施馬下半場上演了帽子戲法，表現贏盡掌聲。

日前歐聯16強，皇家馬德里前鋒賓施馬下半場17分鐘內連入3球，上演逆轉巴黎聖日耳門。（Getty Images)

貴為皇馬忠實球迷、NBA 76人球星艾迪比在Twitter上速速報喜：「我仍然感到震驚；真是一場偉大的勝利！歐洲足協認為他們可以在歐洲超級聯賽的事情上懲罰皇馬，但他們輸了。」

NBA 76人球星艾迪比為皇馬忠實球迷。（Getty Images)

艾迪比向來為皇馬「鐵粉」，亦曾於2014年趁皇馬訪美時，進入訓練場地尋找「銀河艦隊」們合照。

艾迪比曾於2014年趁皇馬訪美時，與拉莫斯及巴爾合照。（網上圖片)

儘管日前賽事PSG防線連環自爆致落敗，但麥巴比領先的一球亦盡顯功架。艾迪比也認同麥巴比的實力，並認為這名球員將出現在明年皇馬的名單上：「麥巴比是世界上最好的球員，真不敢相信下季我們能得到他。生活是美好的。」