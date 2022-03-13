英超｜前四關鍵戰曼聯鬥熱刺　般奴因病缺陣C朗回歸正選

英超前四戰線關鍵戰，兩支今季表現差強人意的球隊在周六深夜對壘，曼聯主場對熱刺。曼聯進攻主力般奴費南迪斯，因病缺席。
曼聯賽前排第5，領先熱刺2分但多踢兩場。曼聯正選陣容中，首席門將迪基亞曾傳出無法上陣，結果能夠擔正把守獨木關。C朗拿度連同中堅華拉尼亦傷癒復出，但中場主力般奴費南迪斯因病缺陣。
曼聯正選陣容
龍門：迪基亞
後衛：阿歷士迪尼斯、哈利馬古尼、華拉尼、達洛治
中場：費特、尼曼查馬迪、查頓辛祖、保羅普巴、拉舒福特
前鋒：C朗拿度
近期表現「海鮮波」的熱刺，正選陣容大致與近仗相同，只有左翼衛賴恩施斯隆受傷，由利古朗代替。
熱刺正選陣容
龍門：洛里斯
後衛：利古朗、賓戴維斯、艾歷迪亞、基斯甸羅美路、馬特杜靴迪
中場：孫興慜、賀積查治、賓坦古亞、古路施夫斯基
前鋒：哈利卡尼
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