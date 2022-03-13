英超｜曼聯C朗梅開二度半場領先　馬古尼擺烏龍讓熱刺扳平

英超前四戰線關鍵戰，兩支今季表現差強人意的球隊在周六深夜對壘，曼聯主場對熱刺。曼聯進攻主力般奴費南迪斯，因病缺席。



曼聯賽前排第5，領先熱刺2分但多踢兩場。曼聯正選陣容中，首席門將迪基亞曾傳出無法上陣，結果能夠擔正把守獨木關。C朗拿度連同中堅華拉尼亦傷癒復出，但中場主力般奴費南迪斯因病缺陣。

雙方在開賽後互相試探，但全場第一次埋門便有入球，來自主隊曼聯。13分鐘，曼聯從後場策動，費特背向熱刺守衛一記橫傳。C朗拿度在25碼左右的中路接應，趁熱刺未有守衛埋身，立即起腳施射。皮球去勢急勁且飄，飛去右上角，令洛里斯欲救無從。

又起飛了！（Getty Images）

熱刺隨即反攻，19分鐘更把球送入網窩。賓戴維斯後上助攻，接應孫興慜直線殺入小禁區射破迪基亞，可惜入楔時走快一步而越位，入球無效。27分鐘一次角球戰術，艾歷迪亞尾柱入楔迎頂，又被達洛治護空門。

賓戴維斯走快一步，入球無效。（Getty Images）

熱刺收復失地的黃金機會在34分鐘出現，古路施夫斯基右路壓過查頓辛祖後傳中，省中阿歷士迪尼斯的手，球證直指12碼點。哈利卡尼射門雖被迪基亞捉到路，仍然中鵠，扳成平手。但曼聯4分鐘後已經再度領先。辛祖38分鐘接應傳送，直奔底線傳中，讓C朗拿度輕鬆射成2:1。

雙方在下半場陷入膠著，較具瞄頭的攻勢數孫興慜在12碼點附近，接應古路施夫斯基橫傳撞射，在柱邊出界。戰至72分鐘，熱刺扳成平手。

利古朗在左路傳中，曼聯隊長哈利馬古尼「瞓身」剷截，卻把球改變方向，剷入網窩。

曼聯正選陣容



龍門：迪基亞

後衛：阿歷士迪尼斯、哈利馬古尼、華拉尼、達洛治

中場：費特、尼曼查馬迪、查頓辛祖、保羅普巴、拉舒福特

前鋒：C朗拿度



熱刺正選陣容



龍門：洛里斯

後衛：利古朗、賓戴維斯、艾歷迪亞、基斯甸羅美路、馬特杜靴迪

中場：孫興慜、賀積查治、賓坦古亞、古路施夫斯基

前鋒：哈利卡尼



更多英超相關報道：