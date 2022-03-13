英超︱車路士被禁賣票仍全場滿座　球迷全力打氣強戰紐卡素

英超球隊車路士因班主艾巴莫域治受英國政府制裁，連帶受累備受關注，周日（13日）對紐卡素一戰，主場史丹福橋仍然座無虛席，球迷較平日更落力為藍軍打氣。
車路士強陣出戰，球員保持專業專心作戰，面對沙特阿拉伯主權基金入主的新晉豪門紐卡素，上半場仍佔盡上風。
車路士對紐卡素正選陣容（3-4-2-1）：
門將：文迪
後衛：查洛巴、基斯甸臣、魯迪格
中場：薛耶治、簡迪、佐真奴、沙亞
進攻中場：美臣蒙特、迪姆華拿
前鋒：夏維斯
車路士營運處處受制，一眾贊助商掀起割席潮，哀兵上陣下，主場對紐卡素上半場仍主導球賽，控球與對手呈7：3之比。
可是暫時攻勢欠銳，5次射門無一命中目標，反觀紐卡素遇有攻勢威脅更大，不幸「助攻王」捷比亞因傷缺陣，失去這位傳球準繩的右閘，喜鵲的埋門質素始終差一點點。
戰至40分鐘，雙方仍踢成0：0。
值得留意的是，車路士被禁止賣門票，但已賣出門票不受影響，這場主場比賽史丹福橋依舊全場滿座，未如預期中出現部分空位的情況。球迷的打氣聲較平日更響亮，似乎銳意激勵球隊戰意。
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