乒乓・新加坡大滿貫｜黃杜配勇闖4強　明鬥世一孫穎莎混雙組合

香港混雙組合杜凱琹／黃鎮廷，周一（14日）出戰新加坡大滿貫賽8強，面對日本勁旅張本智和／早田希娜，僅花20分鐘便以直落3局擊敗對手，勇闖4強。



杜凱琹與黃鎮廷昨日僅花22分鐘，便直落3局擊敗德國組合勇闖8強。今仗面對世界排名第5的日本勁敵張本智和／早田希娜，港隊一開賽便進入狀態，取得5：1領先，中段雖被對手追上節奏，收窄比數至1分差，終以11：9先贏一局。

杜凱琹／黃鎮廷首局極速入局。（資料圖片）

然而日本組合熱身過後開始入局，第二局初段領先3：1，港隊在反領先4：3後打起士氣，末段連取3分，以11：6再贏一局。

張本智和／早田希娜未為港隊帶來威脅。（Getty Images）

第三局港隊組合繼續穩佔上風，初段早早領先5：2，其後擴大比數至7：3，終以11：6、僅花20分鐘便直落3局擊敗日本，勇闖4強。

二人將與女單世界第一孫穎莎與王楚欽拍檔的中國隊，在明晚9時爭奪決賽席位。