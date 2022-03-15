東京奧運｜開幕禮成辦公室政治犧牲品　日奧委員：被北京冬奧擊敗

去年夏天的東京奧運開幕禮，你對哪一幕印象尤深？運動員在經典遊戲配樂下場？「扮野大賽」真人模仿比賽項目圖標？

日本一代「劍神」、國際奧委會委員太田雄貴表示，「印象很差」。他在日本奧委會的研討會上「直接抽擊」，明言看過見北京冬奧開幕禮後，便對東京奧運開幕禮感到失望，「如此簡單的訊息，都傳達不了」。東奧開幕禮走樣，多得一場辦公室政治。



擁有兩面奧運銀牌的退役花劍選手太田雄貴，在日本奧委會一次視像會議中直言，比較東奧與北京冬奧，便感到「非常遺憾，失望」。

太田雄貴直言對東京奧運開幕禮失望。（Getty Images）

他出席兩場開幕禮，目睹北京冬奧沒有大型舞台裝置，絕大部分利用電腦圖像與光雕投影（projection mapping），呈現精彩的視覺效果，又達到「簡約、安全、精彩」的主辦方針。太田認為，東奧開幕禮瞠乎其後：「為何東奧開幕禮，這麼簡單的訊息都傳達不了。中國（北京冬奧）的製作質素很高，氣勢也不一樣。」

真人演出各個項目圖標，或許勾起不少人的回憶。（Getty Images）

據日本雜誌《週刊文春》得到東京奧運開幕禮計劃書，編舞家MIKIKO擔任負責人，音樂創作由著名音樂人椎名林檎操刀，演出充滿新穎意念。開場回應漫畫家大友克洋名作《阿基拉》的2020年東京奧運預言，由漫畫中的紅色電單車揭開序幕。舞台利用光雕投影在舞台上呈現東京的模樣。介紹運動項目的環節，交由孖寶兄弟等演出家喻戶曉的電玩角色，以投影動畫模樣呈現。

東奧開幕禮的大型舞台道具和裝置。（Getty Images）

原計劃備受讚賞，計劃中有份參與演出的的藝人渡邊直美坦言，知悉內容後「聽到毛管戙，非常出色，相信很成功」。東京奧運於2020年3月延期，兩個月後，MIKIKO卻被撤換，負責人換上廣告界巨企電通前高層佐佐木宏。

唔怕貨比貨，北京冬奧開幕禮充滿CG或投射科技。（Getty Images）

佐佐木本來與MIKIKO討論開幕禮製作，摩擦不斷。當MIKIKO為開幕禮用盡人脈「埋班」，東奧組委安排一個負責處理防疫的職位。佐佐木宏收到有關邀請，藉此提出條件，表明要主理開、閉幕禮的製作。佐佐木宏如願「揸莊」，新的開幕禮計劃評價不及原計劃，他曾經把原計劃中部分元素抽出，拼湊在自己的計劃中，MIKIKO過目後表明不能接受。

北京冬奧由名導演張藝謀主理。（Getty Images）

最終，佐佐木宏主理的開幕禮創作團隊，MIKIKO、椎名林檎、渡邊直美，以至及「孖寶兄弟」，多個著名的演出單位離開。原先充滿當代感覺的的開幕禮，變成名副其實的「夢幻開幕禮」。佐佐木及後雖然因「豬星人」醜聞而辭任負責人，但開幕禮以其計劃為藍本而舉行，成為了一個評價充滿分歧的開幕禮。