歐聯｜施蒙尼打破C朗魔咒揚威奧脫福　賽後飛奔躲避曼迷「攻勢」

馬德里體育會在歐聯16強次回合作客奧脫福贏曼聯1：0，總比數以2：1晉級。比賽一完，馬體會教練施蒙尼沒有握手，以最高速衝回更衣室，因為憤怒的曼聯球迷不停向他扔啤酒。



賽後網上有球迷開玩笑說，施蒙尼跑得還比拉舒福特快。當這場歐聯16強次回合一完，馬體會贏曼聯1：0，這位阿根廷籍教頭就飛奔回去球員通道，趕緊回更衣室。從片段所見，不停有雜物擲向施蒙尼，包括多杯啤酒，但似乎都被身手靈活又跑得快的施蒙尼躲開。

曼聯球迷賽後對施蒙尼施展啤酒攻勢。（Twitter）

施蒙尼今場擊敗曼聯晉級，打破了自己在歐聯的「C朗魔咒」，因為他帶領馬體會多年，總是被C朗的球隊剋制。13/14球季，施蒙尼在決賽不敵C朗的皇家馬德里；14/15球季，施蒙尼又在8強被C朗踢出局；15/16球季，施蒙尼再次在決賽倒在C朗腳下；16/17球季，施蒙尼就在4強不敵C朗的皇馬。C朗在2018年轉投祖雲達斯，18/19球季，施蒙尼的馬體會在16強遇上祖記，結果又被淘汰。經歷5次被C朗淘汰後，施蒙尼今屆終於吐氣揚眉，打破魔咒。