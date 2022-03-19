田徑室內世錦賽｜欄后呂麗瑤成唯一出戰港將　今午登場爭晉級

室內田徑世錦賽相隔4年於塞爾維亞貝爾格萊德復辦，香港派出唯一代表「欄后」呂麗瑤，她將在今日（19日）女子60米跨欄登場，是她自2020年以來首次再戰國際賽場。
呂麗瑤在15日偕教練鄧漢昇出發往塞爾維亞貝爾格萊德，備戰周五揭幕的室內田徑世錦賽。
受新冠肺炎疫情影響，世界田聯自2018年後再辦室內田徑世錦賽，今屆共有372位男選手與308位女選手參賽，其中包括12位東京奧運冠軍。
2018雅加達亞運100米欄銅牌得主呂麗瑤，將在今日下午4時50分的女子60米欄初賽亮相，爭取佳績晉級。
呂麗瑤的上一場海外賽事，已數到2020年3月初的昆士蘭田徑錦標賽，當時她以13.64秒摘冠，其後受到疫情影響，一直只能留港訓練和比賽，如今終如願能再踏上國際賽場。
今屆室內田徑世錦賽是2019年多哈世錦賽後，首次舉辦開放予觀眾的田徑賽事，對近年留港只能閉門作賽的呂麗瑤來說，相信感受甚深。
室內田徑世錦賽呂麗瑤賽事
日期：3月19日
時間：香港時間4時50分
60米欄初賽：第一組第6線
連結：網上直播
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