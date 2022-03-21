林鄭預告4.21首階段重開體育處所　次階段再重開泳池放寬口罩令

行政長官林鄭月娥今日宣布，現時的限制社交距離的措施延續至4月20日。林鄭表示，如果確診數字呈下降趨勢，沒有反彈，從4月21日起，會分為3階段、用3個月時間放寬社交距離措施，首階段包括重開體育處所，第2階段則重開泳池及泳灘，在戶外跑步及身處郊野公園也獲豁免戴口罩。



特首林鄭月娥在今日（21日）的記者會上宣布，只要疫情呈下降趨勢，市民由4月21日起就可以陸續恢復正常生活，但她強調由現在至4月20日「都需要堅守這套社交距離措施」，絕不會提早放寬，呼籲市民在未來4星期仍嚴守各項措施。

行政長官林鄭月娥公布4月21日起放寬社交距離措施的路線圖，會分3個月、以3個階段放寬。（周穎瑤攝）

「今日萬五到兩萬宗的數字，仍是非常高的數字，相對於我們過去4波疫情，最高峰都是當日150宗個案左右，仍然是100倍，所以難以在今日放寬社交距離措施。」林鄭說：「當香港疫情沒有反彈跡象，並持續下降趨勢這個大前提下，我們將會由4月21日起，會分3個階段、3個月時間去解除大部分的社交距離措施。」

在放寬社交距離措施上，她表示已有清晰的時間表及路線圖，如果疫情繼續好轉，由4月21日起，會分3階段及3個月放寬大部分社交距離措施。首階段會重開體育處所，包括康文署轄下的場地，但做運動仍需要戴口罩；另外恢復晚市堂食至10時，放寬限聚令及餐飲每枱上限至4人。不過，酒吧及酒館仍要關閉。

林鄭表示會在首階段開放康文署的體育處所。（資料圖片/盧翊銘攝）

「第一個階段會重開以下處所，我不逐一提及了，除了在599F的處所，我們康文署轄下的體育處所、博物館、表演場地及圖書館都會重新開放。第一階段重新開放的，仍要以配戴口罩為基本要求，除了餐飲以外，因為吃東西無法不除口罩，否則一般都要配戴口罩。」

到第2階段，她表示會重開餘下幾乎所有表列處所，包括泳池及泳灘，市民在戶外運動例如跑步，或者身處郊野公園可以豁免戴口罩，另外限聚令及餐飲每枱上限會放寬至8人。酒吧及酒館可以在這階段重新開放。

到第2階段，在戶外跑步及進行劇烈運動，可以不用戴口罩。（資料圖片）

她說：「（在第2階段）康樂及文化事務署轄下的泳灘及泳池將重新開放，而處身在郊野公園，或者在戶外跑步、做劇烈運動，亦不需要配戴口罩。」

到第3階段，她表示將餘下顧客人數及處所限制盡量放寬。不過，她強調部分措施不會放寬，「仍有所堅持」，例如進入表列處所需要使用「安心出行」及出示疫苗通行證，公眾地方的聚集仍有人數限制以及需要配戴口罩。