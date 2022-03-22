MLB｜大谷翔平「謎之魔球」屬何球種　日媒熱論登上頭條

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯天使隊「二刀流」日本球星大谷翔平，在今季首場熱身賽投出新球路，據日媒指出，大谷翔平此戰下墜軌跡的「謎之魔球」到底屬於何種球路，連他自己都摸不着頭腦。



大谷翔平在熱身賽為天使上陣，對堪薩斯皇家交出2.1局5次三振、僅失1分的好投，最快球速達159公里。

其中他的新「魔球」受到關注，在50球投球當中，他投了6、7球這種球路，引起日媒騷動。

大谷翔平在熱身賽的新球種備受矚目。（美聯社）

大谷的拍檔捕手Max Stassi表示，前者的投球看起來像是指叉球，不過大谷本人卻說，該仗並沒有投出指叉球，隨即露出謎之微笑，「我也不知道投的是什麼球。」

動輒超過160公里的快速球，是大谷翔平的武器球種之一，而他超過144公里的快速指叉球，更是他讓對手揮空的一大必殺技。昨日的比賽上，大谷翔平6、7次投出軌跡下墜並讓對手揮空的球路，他卻說自己沒有投出快速指叉球，更令人好奇，新「魔球」到底是什麼。

大谷翔平對自己投出的球種也摸不着頭腦。（美聯社）

對手皇家的打者Maikel Garcia被這「謎之魔球」三振，他在賽後形容，球的軌跡在稍微往上浮起之後又突然下墜，他疑惑表示：「我真的以為是快速指叉球⋯⋯」

大谷翔平認為這球路介乎變速球與快速指叉球之間，並透露自己在2021年球季後段已經在投這種球路。

Shohei Ohtani, 3 Pitch K/Bullying. pic.twitter.com/ciFyI1iZ5L — Rob Friedman (@PitchingNinja) March 21, 2022

據大聯盟官網記錄，大谷翔平的變化球有快速指叉球、滑球、曲球（Curveball）和切球共4種。在今仗後，大谷新增了一種向下墜的變化球種，連他自己都不知如何命名、定義。超乎常人想像的大谷翔平，新季的「謎之魔球」立即引起了日媒的熱論，還登上了日本《Yahoo！體育》的頭條。