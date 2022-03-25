世界盃外圍賽｜意大利狂攻不果爆冷出局　佐真奴揮之不去的陰影

應屆歐洲冠軍意大利無緣卡塔爾世界盃！
意大利未能取得直接出線權，跌落附加賽，與葡萄牙落入同一區域，豈料未鬥葡萄牙已陰溝裏翻船，主場狂攻北馬其頓卻顆粒無收，反被對手完場前一次遠射絕殺，連續兩屆錯失世界盃入場券。
意大利錯過直接進入卡塔爾世界盃決賽周的資格，需要透過附加賽爭奪入場券。意大利派出佐真奴﹑恩莫比尼及恩斯治尼等主力正選上陣，牌面遠勝沒有了彭迪夫的北馬其頓。
主場出擊的意大利佔盡優勢，全場錄得壓倒性的數據，一共32次攻門及66%的控球率。面對意軍狂轟猛炸，北馬其頓集中做好防務，多次擋走意大利的攻門，令主隊遲遲未能開紀錄。北馬門將迪米查夫斯基（Stole Dimitrievski）上半場中段中段曾經在禁區內誤傳，可惜貝拉迪攻門軟弱無力，迪米查夫斯基趕及回身沒收。
攻門不用多，最重要是質素，北馬其頓全場僅得4次攻門，卻獲得意大利全場追求的東西。北馬箭頭查高夫斯基（Aleksandar Trajkovski）禁區外推順起腳，皮球直飛死角，當拿隆馬欲救無從，北馬其頓的血肉城牆沒有白費，90分鐘攻入全場唯一入球，絕殺意大利晉級，將與葡萄牙爭奪入場券。
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堂堂歐洲冠軍未能晉級世界盃決賽周，意大利眾將難掩失落，愁雲慘霧，與興奮的北馬其頓球員有莫大對比。
意大利緣盡世界盃，勢成中場大將佐真奴永不磨滅的一個烙印，這名車路士中場在世盃外兩度面對瑞士也射失12碼，剛好兩仗同樣是和波，只要射入其中一球，早已有不同的結局。佐真奴萬分後悔，「兩次踏上12碼點也宴客，未能協助球隊晉級，我永遠不能忘記，將會纏繞我一生。」
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