法國靠頭槌反勝絕殺科特迪瓦　基奧特邁向亨利國際賽入球紀錄

撰文：顏銘輝
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法國在友誼賽主場以2：1反勝絕殺科特迪瓦。

科特迪瓦靠尼高拉斯比比在19分鐘建功開紀錄，但法國35歲中鋒基奧特在22分鐘接應傳中，頭槌頂入追平，兩隊踢成1：1。這是基奧特第47個國際賽入球，入多4球就可以追平亨利的紀錄。

換邊後，踢到補時3分鐘，古安杜斯斬角球，摩納哥中場曹亞文尼一頂入網，幫法國以2：1絕殺科特迪瓦。

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