世盃外附加賽｜葡萄牙迎奇兵北馬其頓　生死戰穩陣應對未必求大勝

世界盃外圍賽歐洲區附加賽賽事進入最後階段，本港時間周二（29日）深夜上演兩場附加賽決賽，當中焦點必屬出線路徑C組的葡萄牙對北馬其頓（球賽編號：星期二48，3月29日深夜2時45分開賽，有線601及661台直播）。



除了出線路徑A組因為局勢未明朗而要押後比賽，令烏克蘭和蘇格蘭勝方，以及威爾斯3隊仍要在6月爭奪最後一席外，歐洲其餘兩個出線席位會於周二深夜決出，到底基斯坦奴朗拿度（C朗拿度）能否5度征戰世界盃實在是外界最關心一點。

葡萄牙上仗對土耳其，在由老將荷西方迪擔大旗，帶領達洛治、拉菲爾古里路及丹尼路彭利拿組成的防守線，雖然未受太大考驗，但仍失掉一球及輸了一球12碼，幸好對手宴客才不致多失。

今仗葡軍有可靠守將祖奧簡斯路波監後復出，相信令防守能力更鞏固，北馬其頓雖然團結齊心，但未必夠力撕破葡國防線。

葡萄牙前線五大尖刀：

進攻線方面，精銳盡出的葡萄牙隊上仗上半場憑波圖中場奧達維奧艾美臣貢獻一入球一助攻，半場已輕鬆領先2：0。下半場土耳其追回一球，完場前7分鐘又12碼宴客，結果葡軍在補時由馬菲奧斯紐尼斯鎖定3：1勝局。

北馬其頓上仗將士用命淘汰意大利，今仗必望再創奇蹟。（Getty Images）

焦點人物C朗拿度雖然踢足全場未有入球和助攻，但賽後獲主帥費蘭度山度士力撐，「我認為他今場踢得很好，很努力為隊友製造空間」。決賽對手由預期的意大利變成北馬其頓，C朗仍然發揮隊長風範，提醒隊友勿鬆懈，「我們向世界盃踏出一大步，但目前仍未完成任務，必須繼續認真專注備戰，尊重對手，我相信球隊的能力，卡塔爾見」。

客軍方面，北馬其頓爆出了神話淘汰應屆歐洲冠軍意大利，所靠的當然是眾志成城才能創造奇蹟。效力拿玻里的主力艾利夫艾馬斯今仗同樣停賽期滿復出，配合上仗入球功臣查高夫斯基、實力翼衛阿里奧斯基等人，必期望再演奇蹟。

查高夫斯基（9號）為上仗北馬其頓入球功臣。（Getty Images）

不過論攻力北馬其頓確實難與葡萄牙華麗陣容媲美，但球隊上仗面對意大利全場32次起腳狂攻仍然頂得住，可見防線仍有一定韌力，預期兩軍都會穩住防線先作後動，特別是葡萄牙會耐心守住等待打開缺口；加上以往兩軍對賽兩次僅有1入球，今仗估計入波未必會多，葡軍會「睇住嚟食」。