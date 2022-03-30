世界盃外圍賽｜國足零射中目標負阿曼　球評人讚戴偉浚是僅有亮點

國足在今屆世界盃外圍賽的最後一場比賽，作客以0：2不敵阿曼，最終在12強賽B組以6分完成，排小組尾二，與上屆世盃外12強賽的排名一樣。國足這一戰表現未如理想，全場沒有中目標埋門。



戴偉浚身披17號球衣，正選登場。（新華社）

踢足90分鐘的中場戴偉浚賽後接受訪問，難掩失望，他說：「我們所有的球員都想有一個好的結果去結束12強賽，很可惜今天沒有做到。」賽前教練李霄鵬希望國足球員可以放開手腳進攻，但這場7射0中目標，相反阿曼11射4中攻入兩球。戴偉浚說：「我覺得可能要繼續努力，把我們的風格打出來，別讓壓力打垮我們。」

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被問到國足的進攻是什麼風格時，這位在香港出世的22歲球員表示，國足應該要踢出主導的進攻，他說：「把自己的靈活、組織和體系打出來，以我為主。」對於自己有沒有發揮出訓練時的表現及狀態，他說：「因為球隊沒贏球，我覺得自己肯定是沒達標吧，作為球員每場比賽都想拿到勝利，但是今天很明顯沒做到。」談及未來，他回應：「一切都聽從安排吧，自己會繼續努力訓練，希望以後有更加驚人的表現。」

球評人詹俊在微博表示這場國足的「內容令人皺眉」，但他讚賞：「戴偉浚的幾次傳、帶是僅有的亮點。」

在今輪國際賽期，李霄鵬帶領的國足先和沙特阿拉伯，跟住不敵阿曼。（微博）

李霄鵬在賽後記者會上表示，國足在節奏上不如西亞的對手，他坦言失利是情理之中，他說：「隊員在進攻上踢出了一些東西，節奏轉換上沒有對手處理的快。」

談到未來要改進的地方，他也提及節奏，「主要是想用速度和技術性球員在場上形成攻擊群，但是情況和預想有出入。我們現在最重要的一點是，球隊節奏要提升。兩場比賽都是被對手拖著走。我想我們還有很多工作要做。」

李霄鵬在場邊督師。（新華社）

被問到賽後跟球員說了什麼，李霄鵬說：「確實是球員非常辛苦，大家都盡了最大努力，能上場的隊員都是勇士，希望他們正確面對輸贏，全身心投入到馬上開始的聯賽當中。」