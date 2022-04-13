歐聯｜不老中場大師莫迪歷！跑足120分鐘　神級腳面助攻拯救皇馬

撰文：顏銘輝
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歐聯8強次回合，首回合贏3：1的皇家馬德里陷於劣勢，在一度落後車路士0：3，處於出局邊緣，全靠莫迪歷在80分鐘送出精彩的助攻拯救球隊，由洛迪高高斯追至1：3；完法定時間，兩回合計扳成4：4，之後才有加時賓施馬頭槌奠勝贏5：4晉級的故事。36歲的莫迪歷攻守兼備，全無老態，踢足120分鐘，跑動近14公里，賽後當選最佳球員。

【莫迪歷世界級腳面妙傳助攻】

莫迪歷當選今場的最佳球員。（Getty Images）
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皇馬（Real Madrid）
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