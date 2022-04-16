亞冠｜廣州隊遭柔佛大炒5蛋 小將粗野犯規領紅被解僱惹熱議
撰文：趙子晉
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亞冠盃I組，派出小將出戰的廣州隊在馬來西亞鬥柔佛，結果慘吞5隻光蛋。廣州隊在下半場中段更踢少一人，小將關浩津報復性踢向對手頭部，球證隨即出示紅牌。
這面紅牌，不單止令這名26歲的廣州球員被逐，更令他的前途亮起紅燈，廣州隊隨後宣布開除關浩津，連教練團也當災，立即惹來中國球圈熱議。
中超廣州隊（前稱廣州恆大）照常派隊前往馬來西亞柔佛，以一眾小將出戰亞冠盃I組賽事，首仗遇上東道主柔佛。
韋世豪﹑黃博文及蔣光太等主力未有隨隊，今仗以一眾「大冧巴」球員擔正，實力與柔佛有明顯差距，上半場已被拉開3球差距，其中一球更是來自門將何立攀的低級錯誤，撲救時把皮球拍入龍門，柔佛下半場再入兩球，結果以5球大勝廣州隊。
穿上88號球衣﹑司職中堅的關浩津，今仗正選披甲。這名26歲的球員下半場中段，與對方前鋒貝格臣爭持時倒地，其後出腳踢中對方頭部，他隨即舉高雙手示意無心，球證毫不猶豫向他出示紅牌。
想不到這一面紅牌，為關浩津的足球生涯帶來翻天覆地的改變，廣州隊今日（16日）發聲明，宣布關浩津因為領紅而嚴重違反隊規，立即被解僱。除了關浩津，連教練圍也當災重罰，因為管教不嚴，主教練及助教分別被扣3級及1級薪金。
關浩津其後透過社交網站致歉，表示當時原意並非傷害對手，而是解圍，卻看不清楚對方位置，才不慎踢中對手。因為這動作而為球隊帶來負面影響，他深表歉意，並願意接受所有處罰。
26歲的關浩津曾經是中國青年軍，亦曾效力廣州隊的預備組，卻未曾在中超上陣。關浩津今年原本被註冊出戰業餘聯賽「中騰杯」，其後獲廣州隊邀請出戰亞冠。
因為一面紅牌而打爛飯碗，引起中國球圈的熱議，不少傳媒人直言廣州隊此舉或惹來反效果。中國名宿李瑋鋒為關浩津抱不平，坦言年輕球員的成長需要付出代價，希望外界高抬貴手，給小將們一個機會。
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