花劍世界盃．持續更新｜張家朗闖16強 科高尼已出局港產世一可期
撰文：葉詩敏
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東京奧運金牌得主張家朗續戰花劍世界盃貝爾格萊德站32強，以15：9再挫世界排名30位的意大利劍手盧佩利（Edoardo Luperi），晉身16強，下輪將對韓國名將河泰圭。
休戰個多月的張家朗在首圈旗開得勝，以15：6大勝新加坡對手勇闖32強，硬撼1月巴黎站的決賽對手盧佩利（Edoardo Luperi），當時張家朗以15：12取勝，首奪世界盃金牌。
劍擊世界盃｜張家朗32強止步 排名分有待計算 劍神玄妙看待世一
世界排名第二的張家朗甫開賽已採取主動，憑身高優勢以4：1取得領先，及後繼續以搶攻再拉開比分至9：3。
張家朗防守戰術奏效，愈打愈順領先至13：7，最終穩住勝局以15：9取勝，勇闖16強。張家朗下輪將對韓國名將河泰圭。
張家朗在上站開羅站32強止步，世界排名第一的意大利劍手科高尼（Alessio Foconi）同樣32強出局，賽後未能取代對方成為「世一」。他早前受訪時曾坦言，對「世一」並不心急：「緣份到了，世一自然到。」
科高尼在今站卻在首圈不敵排名136位的英國劍手Davis James-Andrew，意外提早出局，而張家朗已晉身16強。張家朗世界排名在今站後能否再升一級，尚待官方落實，但他大有機會升上世界排名第一的位置。
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