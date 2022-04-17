花劍世界盃．持續更新｜張家朗闖8強　科高尼已出局港產世一可期

東京奧運金牌得主張家朗在花劍世界盃貝爾格萊德站再過一關，16強擊敗韓國名將河泰圭，勇闖8強。

由於世界排名第一的意大利名將科高尼今站意外首圈出局，張家朗有望在賽事後榮登「世一」。



休戰個多月的張家朗在首圈旗開得勝，以15：6大勝新加坡對手勇闖32強，硬撼1月巴黎站的決賽對手盧佩利（Edoardo Luperi），當時張家朗以15：12取勝，首奪世界盃金牌。

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劍擊世界盃｜張家朗32強止步 排名分有待計算 劍神玄妙看待世一

直入64強的張家朗，32強時大炒新加坡對手晉級。（FIE Facebook）

世界排名第二的張家朗在32強面對強敵，甫開賽已採取主動，憑身高優勢以4：1取得領先，及後繼續以搶攻再拉開比分至9：3。張家朗防守戰術奏效，愈打愈順領先至13：7，最終穩住勝局以15：9取勝，勇闖16強，對手是韓國名將河泰圭。

張家朗能否在今站後升上「世一」，仍需待官方落實。（FIE Facebook）

10:26PM 輕取韓國名將闖8強

張家朗在16強面對世界排名低37位的河泰圭，雙方初段爭持激烈，張家朗一度被追平3：3，及後他搶攻連取4分，該韓國名將陣腳大亂，張家朗一舉拉開比數至13：5，張末段守住領先優勢，終以15：6輕取對手，晉身8強。

世界排名第一的科高尼在64強意外出局。（資料圖片）

張家朗在上站開羅站32強止步，世界排名第一的意大利劍手科高尼（Alessio Foconi）同樣32強出局，賽後未能取代對方成為「世一」。他早前受訪時曾坦言，對「世一」並不心急：「緣份到了，世一自然到。」

科高尼在今站卻在首圈不敵排名136位的英國劍手Davis James-Andrew，意外提早出局，而張家朗已晉身16強。張家朗世界排名在今站後能否再升一級，尚待官方落實，但他大有機會升上世界排名第一的位置。