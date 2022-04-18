花劍世界盃・持更｜張家朗被對手踩腳後跌坐　照守尾門助港隊晉級

男子花劍世界盃貝爾格萊德站周一（18日）上演團體賽，剛榮升世界第一的張家朗在16強亮相，與隊友合力打入8強。



由蔡俊彥、楊子加及崔浩然組成的男花港隊，在32強迎戰羅馬尼亞，即使張家朗缺陣仍打出水準。

今站列為5號種子的港隊，由蔡俊彥打頭陣，楊子加與崔浩然先後上陣後，港隊以20：17稍微領先。港隊其後再打出5：1及5：0擴大比數，最終以45：24輕取對手，勇闖16強，將與英國再爭晉級。

崔浩然在今年港隊3站世界盃中，首次出戰團體賽。（資料圖片／李澤彤攝）

18:30 張家朗16強亮相 遭踩腳無大礙

升上世界第一張家朗，在16強對英國隊登場。

港隊在今場續由蔡俊彥打頭陣，取得5：3領先，其後張家朗登場連取4分一口氣拉開比數，崔浩然完成第3節後，港隊已15：6擴大領先優勢，其後港隊一直保持大幅領先。

張家朗（左）被對手踩中腳，一度坐地。（截圖）

今場還發生小插曲，張家朗在打到28分領先時，遭對手踩中左腳後即時跌坐在地上，並痛得以手拍地、以手按壓着腳，當醫療團隊人員想為他治理時，他很快便站起來，未幾即繼續比賽完成餘下2分。

其後楊子加和蔡俊彥再先後上陣，為港隊穩固領先優勢，張家朗在最後一節「守尾門」取得6分，港隊以45：35大勝對手，晉身8強。