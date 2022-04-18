亞協︱理文作客蒙古爭入分組賽　冀再挑戰佳績　料首個入球成關鍵

撰文：袁志浩
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香港球隊明日將分途出擊，除了參加亞冠盃分組賽的傑志，理文亦會在香港時間下午3時，於亞協盃東亞區外圍賽附加賽作客蒙古220體育會，爭取正賽資格。

「黃黑軍團」早前曾到泰國集訓及友賽，並於上周抵達蒙古，主帥陳曉明指球員狀態已達七至八成，而當地近日天氣回暖，相信適應天氣也不成問題。

不過，球隊中場迪高跟黃俊皓受傷，加上比賽場地蒙古足總球場（MFF Stadium），仍是理文的最大挑戰。「人造草場較硬，皮球易彈起，不利球員個人突破及小組組織，會有點吃力。」

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理文主帥陳曉明（左）跟隊長列斯奧（右）出席賽前記者會。（理文Facebook圖片）

理文去屆亦曾在分組賽跟220體育會交手，當時球隊擁主場之利，以5：1大勝而回。然而陳曉明認為，難將該仗跟今場直接相比，「去年是分組賽最後一場，我們已鐵定出線，對手也經已出局，比賽心態不一樣。今年是一場過，他們主場定必傾盡全力，相信雙方差距會拉近。」他預計，對手今戰會加強防守部署，預計球隊能否於早段取得第一個入球，會是勝負關鍵。

理文明日作客蒙古，爭取亞協盃分組賽資格。（理文提供）

理文去屆最終在分組賽突圍而出，更一路殺入跨區決賽，但加時後以2：3不敵烏茲別克的拿薩夫出局，未能創下香港球隊勇闖亞協盃總決賽的歷史。

陳曉明表示，「去年我們功虧一簣，於加時才失球，球隊上下都對今年再參賽很有期望，想挑戰甚至超越去年成績，明天的附加賽就是第一步。當然，上年我們受惠於有球隊退出等因素，晉級路平坦了一點，今年困難程度肯定更大，需要付出的也更多，但我認為如果這樣，得到的會更值得。」

理文若然今仗獲勝，將晉級亞協盃I組，同組有另一支香港球隊東方龍獅、澳門球隊鄒北記體育會和台灣球隊臺南市FC（台灣鋼鐵），賽事於6月24日在臺南展開。

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