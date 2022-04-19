C朗喪子「雙紅會」上陣成疑　熱愛大家庭兩得龍鳳胎

今晚深夜正值英超利物浦對曼聯的「雙紅會」，大戰前夕卻傳來C朗拿度初生兒子夭折的不幸消息，今仗會否上陣頓成疑問。

在這個困難時刻，一眾曼聯隊友送上慰問，短跑傳奇名將保特也向C朗送上支持。



C朗一家剛經歷不幸，Georgina誕下龍鳳胎，只有女兒順利出生。（Instagram）

現年37歲的C朗，2010年初為人父，長子小C朗（Cristiano Ronaldo Junior）在美國出生，母親身份未獲公開；至2017年6月通過代母誕下龍鳳胎Eva和Mateo，同年11月與女友佐真娜（Georgina Rodríguez）的女兒Alana Martina出生，是C朗首個母親身份獲公開的孩子。

去年10月，C朗公布一家人正期待另一對孖胎的喜訊，與佐真娜上載與龍鳳胎超聲波圖的合照，可惜4月18日晚上孩子出生時，只有女嬰順產，男嬰不幸夭折。

葡萄牙球星C朗拿度（Cristiano Ronaldo）早前與Georgina Rodriguez手持龍鳳胎超聲波相片合照，可惜男嬰不幸夭折。（cristiano@IG）

C朗沉痛公布消息，形容那是「任何父母最痛」，他又指出，「只有女兒的出生為我們帶來力量捱過來，在這難關有一點希望和喜悅。」他又向早逝兒子表達愛意，「我們的孩子，你是我們的天使，我們永遠愛你。」

C朗拿度（Cristiano Ronaldo）於社交媒體上宣布，與女友佐真娜（Georgina Rodriguez）的一對龍鳳胎，男嬰不幸夭折。（cristiano@IG）

曼聯隊友拉舒福特率先送上慰問：「兄弟，我們記掛着你與佐真娜，為你感到哀傷。」隊友達洛治、迪基亞和迪尼斯送上一個心心表情符號以示支持。一代百米飛人保特（Usain Bolt）是著名曼聯球迷，他在C朗的帖文留下三個祈禱的表情符號，為對方打氣。

Your pain is our pain, @Cristiano 💔



Sending love and strength to you and the family at this time. https://t.co/24oyEV8CQi — Manchester United (@ManUtd) April 18, 2022

所屬球會曼聯亦發帖文，「我們與你同感悲痛（You pain is our pain），為你和家人送上愛與力量。」他曾效力9年的皇家馬德里，亦發聲明：「皇家馬德里、會長和董事局對我們深愛的C朗拿度和他女友佐真娜失去一個孩子深感遺憾。皇馬與C朗一家同感悲痛，希望為他們送上愛與關懷。」

C朗姐姐Katia Aveiro在IG寫道：「願神照顧一切，為你的前路帶來更大力量。」C朗母親 Dolores Aveiro在C朗帖文留下一個哀傷表情符號，總結一家人的心情。轉任足球評述的名將連尼加稱，「極為傷感的消息。為你和家人送上摯誠慰問。」

C朗剛在對諾域治一仗連中三元。（美聯社）

英超 利物浦 對 曼聯

今晚深夜3時 Now 611、621台直播



C朗拿度今季回到曼聯，球隊表現雖反覆，但無損他的入球威力，35次上陣，攻入21球，為隊中首席射手。本輪英超對諾域治一仗，全靠他個人大演帽子戲法，才以3：2險勝榜尾的諾域治，全取3分。

今晚深夜是「雙紅會」大戰，作客利物浦。首循環曼聯主場0：5大敗，今仗為面子也好，為力爭前四一席也好，紅魔鬼均不容有失。可是大戰前夕C朗經歷為人父母最痛，今仗很大機會避戰，或影響曼聯前線威力。