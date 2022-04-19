英超︱雙紅會曼聯肯定缺5將　般奴炒車照踢　C朗未知會否戰利物浦

今晚深夜英超上演利物浦對曼聯的「雙紅會」大戰，賽前記者會上，曼聯主帥蘭歷克稱陣中5個球員肯定缺陣，剛遇上輕微撞車意外的般奴費南迪斯，料可候命出戰，至於剛經歷喪子之痛的C朗拿度，相信不會上陣。



剛歷喪子之痛的C朗拿度，或在「雙紅會」缺陣。（Getty Images）

英超 利物浦 對 曼聯

今晚深夜3時 Now 611、621台直播



曼聯主帥蘭歷克預料，中場費特、麥湯米尼，前鋒卡雲尼，以及守將華拉尼和梳爾五將，今晚將會繼續缺陣，他們在周六對諾域治一仗均無上陣，曼聯全靠C朗連中三元才驚險3：2獲勝。周一駕車時遇上輕鬆交通意外的般尼費南迪斯，並無大礙，料可上陣。

華拉尼自4月2日1：1賽和李斯特城以來缺陣至今，「他沒有隨大軍操練，只與復康教練一起落場練習。」蘭歷克稱，隊中傷兵情況與對上兩仗相若。他又特別提到般奴費南迪斯，「他駕車到卡靈頓途中遇上意外，以我所知當中無人受傷。他有隨隊訓練，身體OK，可以候命上陣。」

至於隊中首席射手C朗拿度，剛經歷初生兒子夭折之痛，暫時未知他會否上陣。外界估計他在這艱難時刻將避戰，與另一半佐真娜（Georgina Rodríguez）共渡難關。

高普揚言麾下今仗必須態度正確，否則曼聯可帶來巨大威脅。（Getty Images）

至於利物浦方面，陣中沒有傷兵，可排出最強陣容應戰。利物浦已經在英超連勝10場，為追趕榜首曼城，今仗同樣非勝不可。

高普領隊警告，球隊不能小看曼聯，否則會自食其果，「他們可為我們帶來重大麻煩……他們渴望我們需要的3分，我們必須顯示態度，要夠憤怒、貪心，要像什麼也沒贏過一樣，視它為生命中最重要的3分。」首循環利物浦作客5：0大勝曼聯，惟高普認為曼聯陣中仍有很多具備質素球員，絕不能睇低對手。