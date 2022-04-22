杭州亞運或步東京奧運後塵　亞奧高層不排除延期一年可能性

中國新冠肺炎疫情持續，《法新社》傳出原定今年9月舉行的杭州亞運，隨時步東京奧運的後塵，延後一年上演。



《法新社》日前透露，來自科威特的亞洲奧委會理事會總幹事穆沙拉姆（Husain Al-Musallam）不排除延後杭州亞運的可能性，「現時沒有任何官方決定，但有延遲的可能性。」

在杭州附近的上海疫情持續，周四（21日）新增17629宗新冠肺炎本土個案，而不少在中國上演的體育項目，也因為疫情而取消。不過，冬季奧運在今年2月如常在北京上演，採取嚴謹的防控措施，令賽事如常進行。

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