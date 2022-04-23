英超｜爭四大戰阿仙奴主場鬥曼聯　馬古尼先列後備　C朗復出擔正

英超「爭四大戰」，阿仙奴主場鬥曼聯，兩軍正選陣容出爐，曼聯隊長哈利馬古尼先列後備，早前經歷喪子之痛的C朗拿度，今仗回歸復任正選。



英超周六頭場，由阿仙奴主場鬥曼聯，上演「爭四大戰」，兩軍在聯賽榜相差3分，但落後的曼聯踢多一場。

一如英國傳媒所料，日前收到炸彈恐嚇的曼聯隊長哈利馬古尼（Harry Maguire），今仗先列後備，法國中堅華拉尼復出，夥拍連迪路夫扼守中路。早前經歷喪子之痛的C朗拿度，回歸前線擔正。阿仙奴方面，同樣排出4-2-3-1陣式，由「挪威神童」奧迪加特戴上隊長臂章，前線由尼基迪亞擔任單箭頭。

哈利馬古尼場上場下壞消息連發 作客阿仙奴或先列後備

一如英媒所料，馬古尼今仗先列後備。（Getty Images）

阿仙奴正選陣容：4-2-3-1

門將：蘭斯達爾

後衛：薛迪索拉斯﹑賓韋特﹑加比爾馬加希斯﹑紐奴泰華利斯

防守中場：艾利尼﹑格列沙加

進攻中場：布卡約沙卡﹑奧迪加特﹑伊美路維

前鋒：尼基迪亞



曼聯正選陣容：4-2-3-1

門將：迪基亞

後衛：達洛治﹑連迪路夫﹑華拉尼﹑阿歷士迪尼斯

防守中場：尼曼查馬迪﹑麥湯米尼

進攻中場：艾蘭加﹑般奴費南迪斯﹑查頓辛祖

前鋒：C朗拿度



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