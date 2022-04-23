英超｜馬古尼缺陣曼聯防線同樣蝦碌　阿仙奴爭四大戰半場領先

英超「爭四大戰」，阿仙奴主場鬥曼聯，兩軍正選陣容出爐，曼聯隊長哈利馬古尼先列後備，早前經歷喪子之痛的C朗拿度，今仗回歸復任正選。



英超周六頭場，由阿仙奴主場鬥曼聯，上演「爭四大戰」，兩軍在聯賽榜相差3分，但落後的曼聯踢多一場。

一如英國傳媒所料，日前收到炸彈恐嚇的曼聯隊長哈利馬古尼（Harry Maguire），今仗先列後備，法國中堅華拉尼復出，夥拍連迪路夫扼守中路。早前經歷喪子之痛的C朗拿度，回歸前線擔正。阿仙奴方面，同樣排出4-2-3-1陣式，由「挪威神童」奧迪加特戴上隊長臂章，前線由尼基迪亞擔任單箭頭。

哈利馬古尼場上場下壞消息連發 作客阿仙奴或先列後備

一如英媒所料，馬古尼今仗先列後備。（Getty Images）

以為收起馬古尼，曼聯的防線有起色，可惜早段已經失守，阿仙奴左路傳中，華拉尼與迪尼斯先後解圍「踢空氣」，布卡約沙卡得益起腳，即使迪基亞撲出射門，紐奴泰華利斯門前「執死雞」，兵工廠3分鐘先開紀錄。

泰華利斯門前執雞建功，為阿仙奴先開紀錄。（美聯社）

阿仙奴防線同樣出現「蝦碌」鏡頭，兵工廠試圖在後場組織，蘭斯達爾傳球隨即交失，般奴費南迪斯禁區頂起腳，幸好加比爾馬加希斯及時落腳攔截，化險為夷。

曼聯站穩陣腳後，取回不少攻勢，達洛治遠射中楣彈出。曼聯其後隨時再度失守，阿仙奴中路入滲，尼基迪亞接應，禁區內勁射，惟角度欠奉，迪基亞一手撲出。

蘭斯達爾後場誤傳，幸好加比爾馬加希斯及時落腳攔截。（Getty Images）

迪基亞救得一次，救不少第2次，奧迪加特傳給入楔的沙卡，迪尼斯推跌沙卡，皮球落在尼基迪亞腳下，迪基亞只管舉手，尼基迪亞近射破網，惟VAR其後認為尼基迪亞越位在先，入球無效。以為曼聯逃過一劫，VAR其後認為迪尼斯犯規在先，球證樸臣吹罰12碼，由沙卡操刀建功，阿仙奴32分鐘領先至2：0。

曼聯隨即反撲，馬迪左路傳中，加比爾馬加希斯未能看管C朗拿度，門前撞射建功，曼聯34分鐘收窄差距至1：2，攻入英超歷來第100個入球。戰至上半場補時階段，迪尼斯左路勁射，蘭斯達爾成功撲出，半場力保領先。

復出的C朗拿度隨即建功，為曼聯追成較接近紀錄。（Getty Images）

阿仙奴正選陣容：4-2-3-1

門將：蘭斯達爾

後衛：薛迪索拉斯﹑賓韋特﹑加比爾馬加希斯﹑紐奴泰華利斯

防守中場：艾利尼﹑格列沙加

進攻中場：布卡約沙卡﹑奧迪加特﹑伊美路維

前鋒：尼基迪亞



曼聯正選陣容：4-2-3-1

門將：迪基亞

後衛：達洛治﹑連迪路夫﹑華拉尼﹑阿歷士迪尼斯

防守中場：尼曼查馬迪﹑麥湯米尼

進攻中場：艾蘭加﹑般奴費南迪斯﹑查頓辛祖

前鋒：C朗拿度



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