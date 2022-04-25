英超︱利物浦激戰愛華頓　奧歷治入場改變戰局紅軍2：0獲勝

英超周日尾場利物浦主場迎戰同市宿敵愛華頓，般尼在這場默西賽特郡打吡前全取3分，令愛華頓跌入降班區，拖肥糖更加不容有失。

今仗火藥味甚濃，雙方球員多次飛沙走石，攻勢不多之下，上半場踢成0：0。下半場利物浦變陣後，即由羅拔臣先開紀錄，加上奧歷治的入球，2：0淨勝愛華頓。



利物浦與愛華頓同市大戰，雙方各不相讓。（Getty Images）

仍力爭四冠王的利物浦，今仗派出祖達夥拍文尼和沙拿在前線攻堅，三人中場是近態大勇的堤亞高配合法賓奴和基達。紅軍並不急於搶攻，一路控制戰局，上半場控球率呈誇張的86％與14%之比。

利物浦埋門次數卻不多，三次起腳，無一命中。反觀愛華頓同樣三度射門，紅軍防線在33分鐘走甩杜哥利（Abdoulaye Doucouré），面對入球黃金機會，起腳射門未能命中。那是上半場最近磅的入球機會。

利物浦防線走甩杜哥利，他起腳未能命中。（Getty Images）

埋門不多，反而「埋牙」鏡頭更多。雙方球員爭球、爭位時多次短兵相接，屢次出手互推，聯賽榜排名好比「天與地」，毋損兩隊戰意高昂，每一球也各不相讓。如果每場比賽愛華頓也如此集中，今季根本不用落入如斯田地。

44分鐘，李察利臣從後搶不到堤亞高腳下球後倒地不起，球證沒有表示，利物浦球員繼續攻勢。愛華頓球員十分不滿，杜哥利出手再出腳把法賓奴踢跌，球證終吹停比賽，雙方球員再次起鬨，場面一度失控，肇事的杜哥利被罰黃牌，與對手有所碰撞的文尼也被罰領黃。

雙方球員在44分鐘起鬨，互有推撞。（Getty Images）

就是這樣，愛華頓用盡生命去戰鬥，上半場與利物浦踢成0：0。紅軍只餘下45分鐘搶分。

下半場利物浦加強攻力，初步未見效果，更被愛華頓接連反擊，先是53分鐘哥頓殺入禁區，他與麥迪比相撞後倒地，球證與VAR均無示意判罰。兩分鐘後，哥頓再次殺入禁區，起腳未能命中。哥頓的速度為紅軍防線帶來不少麻煩，57分鐘他在左路再次發難，阿歷山山大阿諾特踢跌他領黃。

羅拔臣為利物浦先開紀錄，打吡戰入波特別激動。（美聯社）

奧歷治再成紅軍打吡英雄

利物浦看似無計可施，晏菲路主場球迷高唱奧歷治的名字。60分鐘，高普領隊作出調動，以奧歷治和路爾斯戴亞斯，分別入替文尼和基達。所有利迷都難以忘記，3年前奧歷治在打吡戰導致比克福特尷尬不已的入球。

不過為紅軍先開紀錄的不是奧歷治，而是羅拔臣！換入兩個前鋒，利物浦陣式變成更進取的4-2-4，立即奏效。62分鐘，沙拿右路地波傳中，奧歷治控定，沙拿趕到他身邊並將球傳向左方，門前的祖達跳起頂不到，後方還有羅拔臣一頂入網，利物浦終先開紀錄。

奧歷治再次成為利物浦在打吡戰的英雄。（Getty Images）

72分鐘，林柏特亦為愛華頓作出調動，換入迪利阿里加強前場組織力，換出阿倫盧利奧。76分鐘，他再以荷西朗頓取代迪馬雷格雷。變動即見效果，愛華頓連續發動攻勢，迪利阿阿里79分鐘左路落底線，傳出一記極危險的傳球，羅拔臣快一步及時清走皮球，紅軍幸保不失。

眼見愛華頓傾力反撲，81分鐘高普以隊長軒達臣入替祖達，力求穩住勝局。85分鐘，利物浦一次角球後，軒達臣高波傳入禁區，左路的路爾斯戴亞斯打倒掛將球送至門前，奧歷治以頭槌將球送入網。利物浦將比數拉開至2：0，看來勝負已分。

利物浦終以2：0力克愛華頓，全取3分。賽後當被問到誰是今仗最佳球員，評述的紅軍「大師兄」加歷查高呼：「奧歷治」！拍檔問他「羅拔臣攻守兩端都有貢獻，不是更合適人選嗎？」加歷查回答，利物浦在奧歷治入場前苦無機會，他入場後立即改變一切，「他入場才多久？比賽立即變得不同」。落場時間不多，奧歷治再次成為利物浦擊敗愛華頓的英雄，利物浦全取3分後，繼續追趕榜首曼城，33戰得79分，仍以1分之差落後。