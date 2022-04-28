英超︱利物浦出盡法寶挽留高普　FSG主席親自入場觀戰擬斟續約

撰文：吳慕兒
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利物浦近年得以重振聲威，重要人物有很多，說到最關鍵一人始終是個人魅力十足的領隊高普（Jurgen Klopp）。
他與紅軍合約2024年便屆滿，球迷一直希望他能繼續留下來，等待多時仍無進展，最新終於有好消息。

高普領隊是利物浦重拾輝煌的關鍵人物，球會希望跟他續約。（Getty Images）

FSG主席入場觀戰位置露玄機

紅軍與高普續約一事只聞樓梯響，遲遲未有進展。高普本人更曾多次表達希望休息的意願，早前他才說過，早上起來照鏡看着眼前的自己，才驚覺7年間蒼老許多，言語間似有退意。

在德國黑森林地區長大的高普，一直嚮往自由自在的生活，也說過離開利物浦後至少會休息一年，才再考慮下一份工作。可是他對利物浦實在太重要，球會希望他可以留下來，歐聯四強主場對維拉利爾一戰，持有利物浦的芬威體育（Fenway Sports Group）主席哥頓（Mike Gordon）親自入場，表面上是觀戰，他所坐位置正好就在高普經理人高斯基（ Mark Kosicke）附近，相信不會只是巧合。

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FSG主席哥頓入場看利物浦對維拉利爾歐聯四強戰，位置正好在高普經理人附近。（Getty Images）

利物浦《迥聲報》報道，哥頓正是高普在2019年12月傾妥續約的核心人物，他將會再次帶領FSG團隊與高普代表洽談。該報指，FSG樂見高普長留晏菲路，隨對方喜歡留多久也可以。

過去一段時間，外界均預期高普在2024年約滿紅軍後，便會離隊。他在2015年10月開始執教紅軍，7年來助利物浦由谷底反彈，不止第六度在歐聯封王，更領軍一搔30年之癢，再次稱霸英格蘭頂級聯賽，首奪英超。今季他已帶領球隊贏得聯賽盃，並正追逐英超、歐聯及足總盃，力爭成為英格蘭史上首支「四冠王」，顯赫功績足以跟昔日球隊名帥辛奇利和派士利並列。

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高普若再續約，肯定振奮紅軍上下士氣。（Getty Images）

高普今年2月時承認，上季大部分時間經歷閉門作賽令他對足球的熱愛消減，「那時我什麼也不關心，只想盡快完成球季。領隊為什麼要與眾不同？我們所有人都是一樣，我們全部人也感到疲憊不堪，只想完成，收工。」

不過到今年3月，他對留在晏菲路口氣開始鬆動，「如果我有精力的話，這十分重要。我愛我的工作，但我已多次說過，除了不斷想着技術優秀、外型俊朗、超級友善的足球員以外，世界上一定還有其他事情。」

如今高普考慮新合約的消息一出，英國各大傳媒立即大肆報道這喜訊。對正在爭逐四冠王的利物浦而言，無疑是支強心針。

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