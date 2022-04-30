花劍世界盃．持續更新｜崔浩然大勇躋次圈　張家朗蔡俊彥攜手晉級

男子花劍世界盃普羅夫迪夫站，港隊5名劍手分途爭標，「世一」張家朗﹑蔡俊彥及崔浩然攜手晉級。



【16:25】

張小倫隨後登場，與上站淘汰張家朗的意大利劍手阿禾拿（Giorgio Avola）對壘，這名港隊大師兄不落下風，首節與對手打成5：5平手，次節未能緊咬比分，一度被拉開5分，小倫再收窄至2分差距，可惜依然以11：15落敗，無緣次圈。

【15:40】

復出一周年終打入正賽的崔浩然，首圈與英國劍手Kristjan Archer爭晉級，崔浩然狀態大勇，開賽打出一段8：0攻勢，最多曾經領先10分，縱然對手其後收窄差距，依然以15：11晉級。崔浩然32強將鬥馬連尼（Tommaso Marini），這名意大利劍手正正在早前的貝爾格萊德站封王。

崔浩然擊敗英國劍手晉級，復出後首度打入世界盃32強。（FIE圖片）

【15:10】

首度挾世界第一出戰的張家朗，今站被列為頭號種子，首圈鬥英國劍手Isaac Jolley，未受太大壓力，僅一節便以15：7輕取對手晉級，將與美國劍手Marcello Olivares爭晉級。

張家朗首圈輕取英國劍手晉級。（FIE圖片）

另一名港將﹑被列為7號種子的蔡俊彥，與韓國劍手Chung Jyae Gyu爭奪次圈席位，蔡俊彥上站爆冷首圈止步，今仗鬥韓國劍手戰情緊湊，最終以一劍跳起刺中單燈奠勝，以15：13勇挫對手晉級32強，與法國劍手Alexandre Sido爭入16強。

張家朗首以世一戰世盃 「專注比賽比排名重要」 內文附直播連結

蔡俊彥首圈險勝韓國劍手晉級。（FIE圖片）

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