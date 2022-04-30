花劍世界盃．持續更新｜張家朗輕取英劍手晉級 蔡俊彥驚險過關
撰文：趙子晉
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男子花劍世界盃普羅夫迪夫站，港隊5名劍手分途爭標，「世一」張家朗及蔡俊彥攜手晉級。
【15:10】
首度挾世界第一出戰的張家朗，今站被列為頭號種子，首圈鬥英國劍手Isaac Jolley，未受太大壓力，僅一節便以15：7輕取對手晉級。
另一名港將﹑被列為7號種子的蔡俊彥，與韓國劍手Chung Jyae Gyu爭奪次圈席位，蔡俊彥上站爆冷首圈止步，今仗鬥韓國劍手戰情緊湊，最終以一劍跳起刺中單燈奠勝，以15：13勇挫對手晉級32強。
張家朗首以世一戰世盃 「專注比賽比排名重要」 內文附直播連結
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