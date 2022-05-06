行山｜柏架山道研究加裝太陽能路燈　山友發起網上問卷大部人反對

「山城縱走」領隊區以駿關注柏架山道加建太陽能路燈，發起網上調查，逾700人參與。區以駿日前發布結果，當中近87%填寫問卷的山友認為，由林邊屋到柏架山道一號場不需要安裝路燈，部分人擔心造成光污染，影響生態。



政府研究在柏架山道林邊屋後的路段加設太陽能路燈，區以駿認為當局除了考慮當區居民需要外，還要聆聽行山人士、戶外活動者及生態觀察者的意見，所以在4月30日至5月3日發起網上問卷調查，獲得718人回應，大部分是行山人士。

區以駿近日發起網上調查，關注政府研究在柏架山道加裝路燈。（資料圖片/顏銘輝攝）

區以駿發布調查結果，有86.9%參與調查人士認為，由鰂魚涌海水配水庫休憩處（即林邊屋旁）至柏架山道燒烤區一號場的一段柏架山道，並沒有需要安裝路燈，只有約一成人認為有需要。超過200人認為建路燈會影響生態，產生光污染，所以不需要安裝路燈，只有不足20人認為加裝路燈可以解決安全問題。

區以駿分享山友在問卷中的建議，有人擔心街燈會影響螢火蟲的生活環境，有人表示可加設提示牌，指路段不設街燈，叫行山人士夜間自備照明工具，更有人提議在山腳設共享頭燈或電筒。區以駿表示，會將結果交給當局參考。

柏架山道（顏銘輝攝）

柏架山道由山腳至林邊屋本身有路燈照明，東區區議員李清霞在2020年底建議，在柏架山道由林邊屋至大風坳的路段，加建太陽能路燈。當時李清霞表示，長者會在黎明時上山晨運，年輕的居民亦會在夜晚上山跑步，通常他們都以大風坳為終點折返，認為柏架山道對路燈的需求相當殷切。

路政署在2021年初表示，已視察過環境，會研究在鰂魚涌海水配水庫休憩處至柏架山道燒烤區一號場旁公共洗手間的柏架山道路段安裝太陽能路燈的可行性，以作為試驗計劃。路政署回覆行山雜誌《風火山林》指，署方已按漁農自然護理署要求，於2021年底進行對生態影響的評估，審視生長於擬建路燈附近的動植物物種，並按調查結果調整部份路燈位置；而經調整後的位置附近，並沒有發現任何具重要保育價值的物種。