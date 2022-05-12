足球轉會︱夏蘭特投曼城掀連環效應　耶蘇仔勢投阿仙奴馬列斯想走

曼城成功簽入艾寧夏蘭特（Erling Haaland），在轉會市場隨即掀起連環效應。夏蘭特來投，勢令巴西前鋒加比爾捷西斯（Gabriel Jesus）來季上陣機會大減，盛傳他會離隊。

「耶蘇仔」的經理人宣稱，有7間球會向他們招手，捷西斯對阿仙奴興趣最大。



加比爾捷西斯今夏勢離開曼城。（Getty Images）

下一站阿仙奴？

加比爾捷西斯2017年加盟曼城以來，一直活在阿古路陰影下，今季阿古路離隊，曼城買不成哈利卡尼（Harry Kane），仍非球隊必然正選。夏蘭特今夏強勢加盟，可以預期來投後捷西斯的上陣機會只會更少，這位25歲巴西國腳，大有機會離隊另尋發展。

「轉會達人」羅曼奴（Fabrizio Romano）Twitter發文稱，「獨家消息：加比爾捷西斯的經理人柏天拿迪（Marcelo Pettinati）告訴我：『我們正在跟阿仙奴洽談加比爾捷西斯，我們喜歡那個計劃——我們正在傾談，有機會成事。』」

夏蘭特加盟曼城，引發連環效應。（Getty Images）

夏蘭特連環效應

加比爾捷西斯如選擇離隊，不愁沒有新東家，他的經理人柏天拿迪聲稱，除阿仙奴外，「另外還有6間球會對加比爾有興趣，他正專心為曼城踢完最後幾場比賽，我們會再看看。」

夏蘭特落實去曼城，一方面迫使曼城陣中的前線邊緣人勢將離隊，除加比爾捷西斯外，盛傳翼鋒馬列斯也希望另覓出路。與此同時，買不成夏蘭特的皇家馬德里，將專心搶奪巴黎聖日耳門前鋒麥巴比。去年夏天曾與曼城無限接近的哈利卡尼，可以肯定藍月亮大門已向他關上，令他留在熱刺的機會大增。

其他轉會消息

臨近季尾，重磅轉會消息不斷。陷入財困的巴塞，盛傳會放走荷蘭中場法蘭基迪莊，大有機會轉投曼聯。今季外借阿士東維拉的古天奴，紐卡素一度被指有意加入搶人，惟在領隊謝拉特斡旋下，維拉有望正式買斷這位巴西星級中場，古天奴與巴塞無可奈何的一段旅程，終於快將告一段落。

意大利守將基亞連尼，宣布季尾離開效力17載的祖雲達斯。這位37歲老將的下一站，很大機會是美職聯，據悉已有兩MLS球會向他招手。