英足總盃｜杜慈有共鳴認同哥帥言論 高普口才令全國支持利物浦
撰文：何偉畧
出版：更新：
足總盃決賽今晚上演本季聯賽盃翻版，爭取「四冠」的利物浦再遇車路士。仇人見面，份外眼紅。
車路士主帥杜慈在記者會上，被問及近日曼城主帥哥迪奧拿一番有關利物浦的言論，毫不猶豫「畀like」，直言外界傾向支持利物浦。他又打趣說高普不僅領軍出色，口才亦了得，令「紅軍」變成弱旅。
哥迪奧拿日前稱，爭奪英超路上，整個英國社會都希望利物浦封王。杜慈在記者會上坦言理解哥帥：「這一點實在難以反駁，我不完全同意，但看得到國內很同情利物浦。」
英格蘭足總盃決賽
車路士 VS 利物浦 14/5（周六）23:45 無綫翡翠台直播
為何「人人都愛利」？杜慈認為多得「紅軍」主帥高普。他在記者會對高普不乏讚揚，但笑着放箭：「示人以弱方面，高普是大師。他可以跟你說，對維拉利爾和賓菲加，都是處下風，打和簡直是奇蹟。他常常這樣，同情由此而來。」他更指高普執教多蒙特年代，已有類似情况。不過，他認同利物浦歷史悠久，作為球會亦吸引很多球迷支持，「我理解哥迪奧拿，有時對利物浦就會有如此感覺」。
性格各異，杜慈認為毋須羨慕高普，「這是讚賞他，作為對手就是處理這些問題。如果我們是壞人，沒問題，留給我們。我們不要全國同情，只要獎盃」。車路士連續3季打入足總盃決賽，可是過去兩屆均鎩羽。杜慈稱希望中場主力尼高路簡迪，以及剛仗聯賽對阿士東維拉受傷的高華錫可以出場。
英超︱車路士近態低沉 足總盃決戰利物浦前杜慈嬲爆休息日加操英超｜佐真奴低質素12碼險變罪人 杜慈力撐：這是他的風格英足總盃｜杜慈緊張大師上身秒「變臉」鬧爆 盧卡古又失機英足總盃｜車路士借將無緣倒戈 杜慈關懷備至成領隊好榜樣英超︱杜慈被爆離婚 車路士即爆冷失分 純屬巧合還是最後稻草？