英足總盃決賽｜利物浦車路士正選陣容出爐　高華錫奇蹟復出披甲

英格蘭足總盃決賽，利物浦與車路士在溫布萊球場爭標，兩軍公布今仗正選陣容。



利物浦力爭今年第2冠，今仗繼續以非洲孖寶領銜攻堅，沙拿﹑沙迪奧文尼及路爾斯戴亞斯合作攻堅。車路士方面，上仗對列斯聯遭飛鏟受傷的高華錫，今仗奇蹟復出，正選登場。

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利物浦正選陣容：

門將：艾利臣

後衛：阿歷山大阿諾特﹑干拿迪﹑雲迪積克﹑羅拔臣

中場：佐敦軒達臣﹑堤亞高艾簡達拿﹑拿比基達

前鋒：路爾斯迪亞斯﹑沙拿﹑沙迪奧文尼



車路士正選陣容：

門將：艾度亞文迪

後衛：查洛巴﹑堤亞高施華﹑魯迪格

中場：列斯占士﹑高華錫﹑佐真奴﹑馬高斯阿朗素

進攻中場：美臣蒙特

前鋒：盧卡古﹑普列錫



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