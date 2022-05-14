英足總盃決賽｜利物浦車路士正選陣容出爐 高華錫奇蹟復出披甲
撰文：趙子晉
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英格蘭足總盃決賽，利物浦與車路士在溫布萊球場爭標，兩軍公布今仗正選陣容。
利物浦力爭今年第2冠，今仗繼續以非洲孖寶領銜攻堅，沙拿﹑沙迪奧文尼及路爾斯戴亞斯合作攻堅。車路士方面，上仗對列斯聯遭飛鏟受傷的高華錫，今仗奇蹟復出，正選登場。
利物浦正選陣容：
門將：艾利臣
後衛：阿歷山大阿諾特﹑干拿迪﹑雲迪積克﹑羅拔臣
中場：佐敦軒達臣﹑堤亞高艾簡達拿﹑拿比基達
前鋒：路爾斯迪亞斯﹑沙拿﹑沙迪奧文尼
車路士正選陣容：
門將：艾度亞文迪
後衛：查洛巴﹑堤亞高施華﹑魯迪格
中場：列斯占士﹑高華錫﹑佐真奴﹑馬高斯阿朗素
進攻中場：美臣蒙特
前鋒：盧卡古﹑普列錫
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