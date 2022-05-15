英足總盃決賽｜沙拿因傷退下火線　利物浦車路士半場互無紀錄

英格蘭足總盃決賽，利物浦與車路士在溫布萊球場爭標。紅軍前線主力沙拿在上半場中段因傷被調離場，車路士兩次反擊極具威脅，惟未能攻破大門，半場兩軍互無紀錄。



利物浦力爭今年第2冠，今仗繼續以非洲孖寶領銜攻堅，沙拿﹑沙迪奧文尼及路爾斯戴亞斯合作攻堅。車路士方面，上仗對列斯聯遭飛鏟受傷的高華錫，今仗奇蹟復出，正選登場。

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正選上陣的路爾斯戴亞斯近期狀態大勇，早段在左路已連番製造險象，戴亞斯左路突破，推過查洛巴後傳中，堤亞高飛到盡惟踢空氣，未能將皮球送入網。戴亞斯其後接應阿歷山大阿諾特妙傳，單刀起腳，艾度亞文迪以腳擋出射門。

戴亞斯表現活躍，車路士的查洛巴吃盡苦頭。（美聯社）

戰至中段，車路士攻勢不多，但反擊極具威脅，美臣蒙特右路地波傳中，普列錫現位撞射，惟起腳稍稍「撻Q」，皮球僅僅柱邊出界。車路士由普列錫策動反擊，傳給左路的馬高斯阿朗素，可惜控球稍為離腳，射門被出迎的艾利臣撲出，這名利物浦門將撲救後與對手有碰撞，幸好無大礙繼續作賽。

艾利臣與阿朗素碰撞後，幸好無大礙繼續作賽。（Getty Images）

不過，利物浦依然難逃傷兵厄運，沙拿突然在中圈附近倒地，經過軍醫治理後因傷退下火線，由迪亞高祖達入替，場邊的高普亦面有難色。

後備入替的祖達，上半場末段接應羅拔臣傳中，搶點起腳惟越楣而去，其後盧卡古亦有機會，可惜同樣高出，兩軍上半場互無紀錄。

沙拿上半場中段因傷退下火線，由祖達入替。（美聯社）

兩軍在換邊後明顯更積極，車路士3分鐘內已有多次具威脅攻門，馬高斯阿朗素入楔射遠柱掠門而過，其後普列錫起腳被艾利臣撲出。阿朗素右路窄角度處理罰球，特意直接攻門，惟敵不過門楣彈出。

利物浦逐漸取回不少攻勢，戴亞斯禁區外起腳，同樣僅僅柱邊出界。車路士後場一次失誤，被紅軍逼甩腳下球，拿比基達再傳給右路的祖達，這名翼鋒一控一射，但結果與早前攻門一樣，柱邊出界。沙迪奧文尼窩利抽射，角度欠奉，被文迪沒收。

馬高斯阿朗素換邊初段接連製造危險鏡頭。（Getty Images）

下半場中段戰局轉為平淡，兩軍亦作出調動，車路士由簡迪取代紮住上陣的高華錫；利物浦的占士米拿入替拿比基達。

利物浦正選陣容：

門將：艾利臣

後衛：阿歷山大阿諾特﹑干拿迪﹑雲迪積克﹑羅拔臣

中場：佐敦軒達臣﹑堤亞高艾簡達拿﹑拿比基達

前鋒：路爾斯迪亞斯﹑沙拿﹑沙迪奧文尼



車路士正選陣容：

門將：艾度亞文迪

後衛：查洛巴﹑堤亞高施華﹑魯迪格

中場：列斯占士﹑高華錫﹑佐真奴﹑馬高斯阿朗素

進攻中場：美臣蒙特

前鋒：盧卡古﹑普列錫



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