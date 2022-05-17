利物浦球迷狂噓威廉王子及英國歌　高普被問原因一句秒殺

周六晚（14日）的英格蘭足總盃賽前，在英王室成員威廉王子進場、及奏起英國國歌《天佑女王》時，不少利物浦球迷發出噓聲、及舉起冒犯手勢，惹來熱議。主帥高普在被傳媒追問時巧妙回應。



利物浦球迷噓英國國歌及威廉王子，引來保守黨的抨擊，英國《每日郵報》指無論是利物浦市的工黨議員、英足總或利物浦足球會都沒有就事件作任何回應。

有傳媒在周一（16日）利物浦在英超作客修咸頓的賽前記招上，就此詢問高普意見，高普的回答直截了當：「我對此當然有想法。最重要的問題是，為何這件事會發生？他們不會無緣無故這樣做，我們的球迷大部份都是很好的人。」他續指，大多數利物浦球迷都很「明智」：「他們伴球會歷盡高低，他們不會毫無原因就這樣做（噓國歌及王子）。」

賽後頒獎時，仍能聽到陣陣噓聲。（Getty Images）

談到對修咸頓一戰，高普直言會輪換，「修咸頓會嘗試擊敗我們，他們已經10至12天沒有比賽了，這也是我們今季第60場比賽。他們也許會因而欠缺節奏，但我們要輪換的話就失去了這（節奏上的）優勢。而且這是他們今季最後一場主場比賽，是你的話，會怎樣做？」