歐霸盃決賽｜法蘭克福一老一嫰日本兵齊捧盃　長谷部誠交亮眼數據

法蘭克福相隔42年再度稱霸歐洲賽，成為今季歐霸盃冠軍，陣中「一老一嫰」的日本兵齊齊高舉錦標。老將長谷部誠今仗後備入替傷出的隊友杜達，38歲的他依然交出亮眼數據。



法蘭克福與格拉斯哥流浪激戰120分鐘未分高下，以互射12碼分勝負，結果格流的艾朗藍斯宴客，法蘭克福以5：4力克對手奪冠，42年來首度高舉歐洲賽錦標，同時穩奪來季的歐聯入場券。

藍斯入替射12碼變罪人 流浪無緣半世紀首度歐戰稱霸

法蘭克福相隔42年後再稱霸歐洲賽。（Getty Images）

對上一次在歐霸決賽看到日本球員臉孔，已經是20年前，當年未改名的歐洲足協盃決賽，名宿小野伸二代表飛燕諾出戰，並以3：2擊敗多蒙特奪冠。法蘭克福「一老一嫰」的日本兵鐮田大地及長谷部誠今仗皆有披甲。

相隔20年再有日本球員在歐霸決賽亮相，與名宿小野伸二同樣奪冠而回。（Getty Images）

法蘭克福隊長長谷部誠，下半場因為隊友杜達受傷而入替，這名38歲的日本老將在場上依然貢獻良多，上陣62分鐘，全場4次地上及2次空中對抗，錄得100%的成功率，另外錄得3次成功攔截，解圍及封阻各一，亦有3次長傳成功。

歐霸冠軍是長谷部誠生涯之中第9項不同的賽事冠軍，他在亞洲已先後贏得日職﹑日本天皇盃﹑日本超級盃﹑日本聯賽盃﹑亞冠及亞洲盃，其後在歐洲曾經稱霸德甲及德國盃。

長谷部誠後備入替，38歲的他依然寶刀未老。（Getty Images）

25歲的鐮田大地今仗正選登場，今仗踢足120分鐘，亦是12碼其中一名劊子手，主射一腳角度刁鑽，擦柱入網。鐮田在法蘭克福的歐霸晉級路上功不可沒，這名日本國腳今季交出5個入球及1個助攻，是球隊不敗奪冠的功臣之一。

鐮田大地賽後透過社交網站發文，上載與師兄長谷部誠一同捧盃的威水相，並向支持他們的球迷致謝，表示十分感恩能夠成為歷史的一部分，這是他畢生難忘的經歷。

鐮田大地踢足120分鐘，更在互射12碼階段建功。（Getty Images）

今個星期絕對是日本球員豐收，除了法蘭克福外，效力利物浦的南野拓實贏得英格蘭足總盃，4名日本兵效力的些路迪又贏得蘇超冠軍。

些路迪大革新成功重奪冠軍 歐洲球壇首名澳洲主帥一擊即中

南野拓實罕有踢足全場 入球效率更勝C朗 獲高普送鼓勵

古橋亨梧（右一）季初起已時常有入球，前田大然（左二）及旗手怜央（右二）季中來到亦成為球迷寵兒。井手口陽介（左一）則受傷後欠缺機會，半季下來各項賽事慬戰5仗。（Getty Images）

更多歐霸相關報道：